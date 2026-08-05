L’annuncio di Bruce Springsteen sulla moglie Patti Scialfa in remissione dal tumore e la frecciatina a Trump

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Buone notizie per Bruce Springsteen e per sua moglie Patti Scialfa. La donna è in remissione dal mieloma multiplo, un tumore del sangue, che le è stato diagnosticato nel 2018. L’annuncio è arrivato proprio dal noto cantante in un video in cui lancia anche una frecciatina all’amministrazione Trump.

Bruce Springsteen e l’annuncio sulla malattia della moglie

Bruce Springsteen ha rivelato in un video che sua moglie, Patti Scialfa, sta guarendo dal mieloma multiplo che le era stato diagnosticato 8 anni prima.

Le condizioni della donna sono dunque in miglioramento anche se la moglie del Boss dovrà continuare ad essere seguita nel decorso della sua malattia. La notizia è stata condivisa in una clip per il raduno della Pan-Mass Challenge, una gara ciclistica che si svolge a Worcester, nel Massachusetts, per sensibilizzare sul tema della ricerca sul cancro.

La bella notizia e la frecciata a Trump

Chitarra in mano e prima di eseguire la sua “Born to Run”, Springsteen ha parlato ai suoi fan e alle persone legate alla Pan-Mass, condividendo con loro la bella notizia.

“Come sapete, Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma fortunatamente ora è in remissione. Come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato che la speranza ha un volto. È quello del medico che non smette mai di cercare nuove cure e di prendersi cura dei pazienti; quello dell’infermiera che ci resta accanto quando abbiamo paura e rende il nostro cammino un po’ più facile. Tutto questo ci ha insegnato anche qualcosa che spero ognuno di noi, ogni americano, possa comprendere: la ricerca medica non è politica. Non è una voce di bilancio. È ciò che permette alle famiglie di ritrovare la speranza quando sembra impossibile farlo”, ha affermato il Boss.

Le parole di Springsteen sono parse ad alcuni anche un chiaro attacco all’amministrazione Trump – spesso da lui aspramente criticata – e al modo in cui si sta occupando negli ultimi anni del tema della salute pubblica. “Ho passato la vita a scrivere canzoni su chi continua a credere anche quando la vita dà ogni motivo per smettere e su chi si rifiuta di lasciare indietro qualcuno. Questo, per Patti e per me, è sempre stato il volto migliore dell’America. E oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di eroi quotidiani come le persone che compongono il Pan-Mass Challenge”, ha chiosato il musicista.

Il Boss e Patti Scialfa, la loro storia

Quello tra Bruce Springsteen (76 anni) e Vivienne Patricia Scialfa (73) è un rapporto che va avanti da più di 30 anni.

Anche Patti è una cantante e membro della E Street Band. I due sono diventati una coppia dopo il divorzio del rocker dalla prima moglie Julianne Phillips. Si sono sposati nel 1991 e hanno avuto tre figli: Evan, Jessica e Sam nati nel 1990, 1991 e 1994. Il Boss ha dedicato a Patti la canzone “Red Headed Woman”.

In un’intervista, parlando della moglie, il cantante disse: “Stiamo insieme da più di 30 anni, è davvero un lungo periodo, in cui abbiamo condiviso molte cose. Patti è stata il centro di tutto per l’intera seconda metà della mia vita. Non vorrei sembrare esagerato, ma lei è stata per me una guida e un’ispirazione. Sono stato molto fortunato”.