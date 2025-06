L'annuncio di Trump su Gaza, cosa ha detto il presidente Usa e gli allarmi che proseguono in Israele e in Iran

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Donald Trump ha detto che manca poco per arrivare a un accordo sulla Striscia di Gaza. “Raggiungeremo un cessate il fuoco entro la prossima settimana”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Intanto la situazione in Medioriente resta delicatissima: le forze di difesa israeliane hanno annunciato di avere individuato il lancio di un missile proveniente dallo Yemen e diretto sullo Stato ebraico. A Teheran sono state sentite diverse esplosioni e anche qui sono state attivate le difese aeree.

L’annuncio di Trump su Gaza

Dopo aver proclamato il cessate il fuoco in merito alla “guerra dei 12 giorni” che ha coinvolto Israele, Iran e Usa, da Donald Trump arriva un nuovo annuncio.

“Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana“, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

ANSA

La distruzione nella Striscia di Gaza

Il tycoon, parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca, infatti, si è detto certo che “l’intesa è vicina” anche nel martoriato territorio della Striscia di Gaza.

Gaza, morto un neonato per mancanza di latte

La situazione a Gaza però resta drammatica. Sono nelle ultime ore almeno 13 persone tra cui due minori, sono morti, e decine sono rimasti feriti a causa dei raid israeliani che hanno colpito scuole e tende che ospitavano sfollati in varie zone della Striscia di Gaza.

Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo cui sei persone sono morte nel campo profughi di Al Bureij, nella zona centrale della Striscia.

Fonti mediche dell’ospedale dei martiri di Al Aqsa, poi, hanno riferito inoltre della morte di un neonato di tre mesi a Deir al Balah, dovuta alla fame e alla mancanza di latte artificiale.

E sono salite a 72 le vittime di venerdì: si tratta di persone uccise in gran parte ai punti di distribuzione degli aiuti umanitari.

Esplosioni, contraerea e funerali in Iran

In generale la situazione in Medioriente resta incandescente. All’alba sono state sentite esplosioni in Iran, nella parte occidentale di Teheran.

Per questo è stata attivata la contraerea, proprio poco prima dell’inizio dei funerali di Stato (trasmessi in diretta tv) di 60 personalità di spicco, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, uccise nel corso dei raid israeliani.

“La cerimonia in onore dei martiri è ufficialmente iniziata”, ha dichiarato la tv di Stato iraniana, mostrando le immagini di persone in abiti neri che sventolavano bandiere tenendo in mano foto dei comandanti militari uccisi.

Anche Israele attiva la contraerea

L’esercito israeliano intanto ha identificato il lancio di un missile dallo Yemen verso il territorio dello Stato ebraico e ha ha attivato i sistemi di difesa aerea proprio per intercettare la minaccia.

Lo ha comunicato l’esercito di Tel Aviv sul proprio canale Telegram. Le sirene hanno suonato in diverse aree del Paese in seguito al lancio del missile dal territorio yemenita.

Un intercettore è stato lanciato verso il missile, che molto probabilmente è stato intercettato con successo, come comunicato sempre dall’esercito israeliano.