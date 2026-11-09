L'anziana di Chieti finge di cadere nella truffa del finto carabiniere, ma alla porta c'è la polizia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha capito subito che si trattava di una truffa, ma ha fatto finta di cascarci. Un’anziana di Chieti ha assecondato i malviventi del finto carabiniere, fingendo di preparare l’oro da consegnare: alla porta però, ad aspettare i truffatori, c’erano gli agenti della polizia. Due persone, una delle quali minorenne, sono state denunciate.

La truffa del finto carabiniere all’anziana

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, l’episodio risale al 6 novembre 2026. La donna è stata contattata al telefono da un gruppo che ha usato la tecnica ormai nota: le hanno raccontato che il figlio aveva investito una donna e che, per evitargli conseguenze giudiziarie, serviva consegnare subito denaro o oggetti preziosi a un presunto appartenente all’Arma che sarebbe passato da casa.

L’anziana si è insospettita e ha intuito il raggiro. Ha scelto però di stare al gioco: ha detto di avere alcuni gioielli d’oro pronti e ha atteso l’arrivo dell’incaricato.

La trappola della polizia a Chieti e i due denunciati

A presentarsi all’abitazione sono stati in due, residenti in Campania, che secondo la polizia avevano agito con la complicità di altre persone. Ad accoglierli non c’era la vittima, ma gli uomini della Squadra mobile della Questura, che li hanno individuati e bloccati. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati per tentata truffa in concorso.

IPA