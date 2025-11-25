L'apertura del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco, ma c'è la minaccia: "Se no tornano in Australia"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Siamo pronti a sostenere le spese di un affitto per consentire alla famiglia di tornare insieme, in attesa dei lavori di ristrutturazione della casa nel bosco”, ma “se restano intransigenti torneranno tutti in Australia”: sono le parole che il sindaco di Palmoli (Chieti), Giuseppe Masciulli, affida a Repubblica sul caso dei Trevillion-Birmingham, i coniugi finiti sotto l’attenzione mediatica dopo il ricovero dei figli per un’intossicazione da funghi. Come noto, i tre bambini sono stati separati temporaneamente dai genitori e la vicenda ha creato rigide divisioni tra l’opinione pubblica e le personalità della politica.

L’appello del sindaco di Palmoli

Repubblica ha raggiunto Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli (Chieti), il Comune finito sotto l’attenzione mediatica a seguito della vicenda che vede coinvolta la famiglia Trevillion-Birmingham, la coppia che da anni vive nel bosco.

Masciulli riferisce di conoscere la famiglia nel 2021, quando “erano venuti in comune per la residenza e le tasse sulla spazzatura”. Quando facevano la spesa “compravano solo prodotti naturali”.

ANSA L’ingresso della casa dei Trevillion-Birmingham, la famiglia che vive nel bosco a Palmoli. L’appello del sindaco: “Venite nella casa offerta dal Comune”

Dopo l’esplosione del caso e il successivo allontanamento provvisorio dei figli, il Comune si è subito attivato. Masciulli, infatti, afferma che c’è la possibilità di trovare un appartamento: “Siamo pronti a sostenere le spese di un affitto per consentire alla famiglia di tornare insieme”, dice il sindaco.

E aggiunge: “Se i coniugi accettano di venire nell’abitazione offerta dal comune e ristruttureranno la casa di proprietà”, ma se la coppia dovesse di nuovo mostrarsi intransigente “torneranno tutti in Australia“. Negli ultimi giorni un imprenditore, inoltre, ha messo a disposizione e a proprie spese un modulo abitativo prefabbricato.

Quella prima casa nel centro abitato

Sempre Masciulli ricorda che negli anni passati, al primo insorgere dei problemi di agibilità per la casa nel bosco, il Comune aveva messo a disposizione un appartamento gratis.

Tuttavia i Trevillion-Birmingham “ci sono stati dieci giorni e se ne sono andati”, lamentando il problema del cloro presente nell’acqua corrente trattata con il cloro, del gas metano, della corrente elettrica che “faceva crescere il buco dell’ozono” e della posizione della casa: “Dicevano che, schiacciata com’era tra le alte case del paese, non consentiva di vedere l’alba e il tramonto”.

La famiglia nel bosco “come i testimoni di Geova”

Infine, il primo cittadino di Palmoli racconta che la figlia più grande della coppia, una volta elitrasportata all’ospedale dopo l’ingestione dei funghi tossici, “si strappò la cannula dal naso perché era fatta di plastica“.

Per Masciulli si tratta di persone molto rigide nelle loro scelte: “Pensi che non consentono il prelievo di sangue ai figli, sono come i testimoni di Geova“. Ora la loro casa di proprietà è oggetto della relazione di un ingegnere di Francavilla che sta riprogettando il fabbricato.