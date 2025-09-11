Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di 1 kg di hashish della Polizia Stradale sull’autostrada A/25 nei pressi di L’Aquila. Un uomo residente in Molise, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di droga e armi, mentre viaggiava senza patente. L’operazione è stata condotta nella notte tra il 10 e l’11 settembre 2025, quando la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna ha intercettato il sospetto durante un controllo di routine. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito per porto abusivo di armi e guida con patente revocata.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo stradale ordinario sull’autostrada A/25, all’altezza di L’Aquila. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna hanno notato un’auto sospetta, condotta da un uomo che viaggiava da solo e che, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli dal finestrino.

Il tentativo di disfarsi della droga

Il comportamento dell’uomo non è passato inosservato agli agenti, che hanno immediatamente recuperato i pacchetti gettati sull’asfalto. Dopo averli analizzati, è stato accertato che si trattava di hashish, per un peso complessivo di circa 1 kg. La sostanza, di colore verde e marrone, era confezionata in panetti e destinata, secondo gli investigatori, al mercato locale dello spaccio.

La perquisizione e il ritrovamento delle armi

Gli operatori della Polizia Stradale hanno quindi proceduto a una perquisizione accurata del veicolo. All’interno dell’abitacolo, nascosti tra alcuni indumenti, sono stati rinvenuti un lungo coltello a serramanico e un manganello rigido, completo di custodia. Il possesso di tali oggetti ha fatto scattare ulteriori contestazioni a carico dell’uomo, che è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.

Controlli incrociati e patente revocata

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli accertamenti sono proseguiti attraverso le banche dati in uso alle forze dell’ordine. È emerso così che il soggetto, già conosciuto per diversi precedenti, non era in possesso della patente di guida, revocata in precedenza dal Prefetto. Per questo motivo, oltre alle accuse di spaccio e porto abusivo di armi, è stato deferito anche per guida con patente revocata.

L’arresto e le accuse

L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso gli uffici della Polizia Stradale per le formalità di rito. Nei suoi confronti sono state contestate le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e guida con patente revocata. La droga e le armi sono state sequestrate, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

I precedenti dell’arrestato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo risiede in Molise ed è già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. La sua presenza in L’Aquila e il tentativo di trasportare un quantitativo così rilevante di hashish fanno ipotizzare un coinvolgimento in traffici di droga su scala interregionale.

IPA