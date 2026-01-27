Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato per un episodio avvenuto nella mattinata del 26 gennaio presso il terminal degli autobus di Piazzale Kennedy. Un cittadino italiano di origini straniere è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito un autista della linea Avezzano–Pescara, costringendo alla sospensione del servizio e danneggiando l’auto di servizio della Polizia. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Avezzano.

I fatti: minacce e aggressione all’autista

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 26 gennaio a L’Aquila, coinvolgendo gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto di un autista della TUA, impegnato sulla tratta Avezzano–Pescara, che si è trovato a dover fronteggiare un passeggero in forte stato di agitazione.

L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, ha prima minacciato e aggredito verbalmente l’autista, costringendolo a scendere dal mezzo e lasciando l’autobus incustodito in strada. Questo comportamento ha di fatto provocato l’interruzione di pubblico servizio, bloccando la partenza della corsa e causando disagi agli altri passeggeri in attesa.

L’intervento della Polizia e la resistenza

All’arrivo degli agenti, il soggetto si è mostrato subito poco collaborativo e violento, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di scendere dall’autobus. Una volta condotto fuori dal mezzo, ha iniziato a dimenarsi e a inveire contro i poliziotti e l’autista, proferendo offese e minacce. Nel tentativo di calmarlo e di farlo salire sull’auto di servizio per i necessari accertamenti, l’uomo ha opposto una strenua resistenza, sferrando calci e pugni contro gli agenti. Solo dopo essere stato bloccato, è stato possibile farlo salire sul veicolo.

Danneggiamento dell’auto di servizio e identificazione

Una volta a bordo dell’auto di servizio, il fermato ha continuato a mostrare un atteggiamento violento, colpendo con forza il vetro della portiera posteriore e causandone il danneggiamento. Condotto presso gli uffici del Commissariato, è stato identificato e sono emersi a suo carico numerosi precedenti di polizia, in particolare per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Le conseguenze per l’arrestato e per gli agenti

Per i comportamenti violenti e i diversi reati contestati, l’uomo è stato tratto in arresto. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Avezzano ha disposto la custodia ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Gli agenti coinvolti nell’intervento hanno dovuto ricorrere alle cure mediche a causa delle lesioni riportate durante la colluttazione.

