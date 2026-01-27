L’Aquila, malvivente arrestato: ha costretto un autista a scendere dall'autobus e a interrompere il servizio
Un uomo è stato arrestato a L’Aquila dopo aver minacciato e aggredito un autista, bloccando un autobus e danneggiando l’auto della Polizia.
Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato per un episodio avvenuto nella mattinata del 26 gennaio presso il terminal degli autobus di Piazzale Kennedy. Un cittadino italiano di origini straniere è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito un autista della linea Avezzano–Pescara, costringendo alla sospensione del servizio e danneggiando l’auto di servizio della Polizia. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Avezzano.
I fatti: minacce e aggressione all’autista
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 26 gennaio a L’Aquila, coinvolgendo gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto di un autista della TUA, impegnato sulla tratta Avezzano–Pescara, che si è trovato a dover fronteggiare un passeggero in forte stato di agitazione.
L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, ha prima minacciato e aggredito verbalmente l’autista, costringendolo a scendere dal mezzo e lasciando l’autobus incustodito in strada. Questo comportamento ha di fatto provocato l’interruzione di pubblico servizio, bloccando la partenza della corsa e causando disagi agli altri passeggeri in attesa.
L’intervento della Polizia e la resistenza
All’arrivo degli agenti, il soggetto si è mostrato subito poco collaborativo e violento, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di scendere dall’autobus. Una volta condotto fuori dal mezzo, ha iniziato a dimenarsi e a inveire contro i poliziotti e l’autista, proferendo offese e minacce. Nel tentativo di calmarlo e di farlo salire sull’auto di servizio per i necessari accertamenti, l’uomo ha opposto una strenua resistenza, sferrando calci e pugni contro gli agenti. Solo dopo essere stato bloccato, è stato possibile farlo salire sul veicolo.
Danneggiamento dell’auto di servizio e identificazione
Una volta a bordo dell’auto di servizio, il fermato ha continuato a mostrare un atteggiamento violento, colpendo con forza il vetro della portiera posteriore e causandone il danneggiamento. Condotto presso gli uffici del Commissariato, è stato identificato e sono emersi a suo carico numerosi precedenti di polizia, in particolare per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Le conseguenze per l’arrestato e per gli agenti
Per i comportamenti violenti e i diversi reati contestati, l’uomo è stato tratto in arresto. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Avezzano ha disposto la custodia ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Gli agenti coinvolti nell’intervento hanno dovuto ricorrere alle cure mediche a causa delle lesioni riportate durante la colluttazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.