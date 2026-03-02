Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un locale di intrattenimento a L’Aquila è destinatario di un provvedimento di chiusura immediata per assenza della necessaria licenza. Il provvedimento è stato adottato la scorsa notte dalla Polizia di Stato a seguito di controlli congiunti con Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro, nell’ambito delle attività di verifica delle autorizzazioni e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Chiuso un locale a L’Aquila

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nella notte tra il 1° e il 2 marzo 2026 a L’Aquila.

Gli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, insieme al personale dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un’attività ispettiva presso un esercizio di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Le irregolarità riscontrate: locale senza licenza

Durante i controlli è emersa la mancanza del titolo autorizzatorio necessario per svolgere l’attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Il locale, pur avendo tutte le caratteristiche di una sala da ballo, esercitava l’attività senza aver ottenuto la prescritta licenza.

Questa violazione ha portato all’immediata chiusura dell’esercizio, secondo quanto disposto dagli agenti intervenuti.

Segnalazione alle autorità locali

La mancanza dell’autorizzazione sarà segnalata al Sindaco del Comune di L’Aquila, dove si trova il locale. Saranno così adottati i provvedimenti di competenza da parte dell’amministrazione comunale, in linea con la normativa vigente in materia di sicurezza e pubblici spettacoli.

I controlli rientrano nelle direttive impartite dal Ministro dell’Interno, volte a garantire che tutte le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e adottino le misure di sicurezza previste dalla legge. L’azione di verifica è stata pianificata in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative.

IPA