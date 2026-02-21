L'arresto dell'ex principe Andrea potrebbe mettere fine alla monarchia britannica, re Carlo "devastato"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La monarchia britannica è in crisi e c’è chi scommette che potrebbe addirittura non sopravvivere. A catapultare la corona in una situazione delicata è stato l’episodio dell’arresto dell’ex principe Andrea, il fratello di re Carlo. Un caso senza precedenti per la casa reale e che potrebbe avere, secondo alcuni analisti, conseguenze devastanti.

L’arresto dell’ex principe Andrea un “terremoto” per la famiglia reale

“L’arresto dell’ottavo in linea di successione al trono è un terremoto — ha riferito Peter Hunt, storico corrispondente reale della Bbc —. I reali si trovano ora in acque inesplorate che sono mal equipaggiati a navigare. Dovranno rispondere a domande su Andrea e dovranno renderne conto: qualcosa che, fino a oggi, è stato per loro un concetto alieno”.

Tra l’altro è vero che Andrea è stato privato dei suoi titoli, ma tecnicamente c’è la possibilità, seppur remota, che possa sedersi sul trono. Per quanto infatti riguarda la successione, scartati i minorenni, fra lui e la corona ci sono solo William e Harry, oltre ovviamente al sovrano in carica, Carlo, che sta lottando contro un cancro.

Per vedere Andrea al comando della monarchia dovrebbero capitare una serie di eventi che difficilmente avverranno. Tuttavia, solo il fatto che ci possa essere una possibilità di vederlo sul trono, apre a una raggelante prospettiva. Tra l’altro, l’ex principe è ancora un Consigliere di Stato e può fare le funzioni del re.

Le critiche alla regina Elisabetta

I Windsor si stanno impegnando per smarcarsi dalla “pecora nera” della famiglia. Non a caso Carlo, commentando la vicenda giudiziaria del fratello, ha dichiarato che “la giustizia deve fare il suo corso”, guardandosi bene dal rimarcare il grado di parentela con l’indagato.

Ailsa Anderson, ex addetta stampa della regina Elisabetta, ha sostenuto che “a livello personale il re deve essere devastato da questa disgrazia, nel momento in cui sta lottando col cancro”.

“Sono solo contenta che la defunta Elisabetta non sia qui a vedere tutto questo”, ha aggiunto la giornalista. Secondo molti, una parte di responsabilità della situazione attuale della monarchia è da attribuire proprio a Elisabetta.

Tanti la ritengono in qualche modo corresponsabile di quanto si sta verificando. C’è infatti chi bisbiglia che la sovrana ha sempre protetto Andrea, piuttosto che prendere provvedimenti tempestivi.

La corona potrebbe non sopravvivere a un eventuale referendum

In primavera re Carlo si recherà in visita negli Stati Uniti e molto probabilmente i giornalisti americani saranno meno clementi rispetto a quelli britannici. Il rischio che il sovrano venga messo sulla graticola per il caso Epstein è alto. La monarchia potrebbe subire un ulteriore danno reputazionale.

Secondo Graham Smith, leader del movimento antimonarchico Republic, la fine della monarchia “è questione di quando, non di se”. Smith, parlando con corrispondenti esteri, fra cui il Corriere, ha aggiunto che è in corso “uno smottamento sismico: sarà impossibile per loro riaversi da questo scandalo. Si trovano in una situazione seria, molto pericolosa”.

Dietro l’arresto di Andrea c’è proprio Smith che con il suo movimento ha denunciato Andrea alla polizia, due settimane fa. In particolare, è stata riferita la condotta dell’ex principe come inviato governativo per il commercio, quando passava segreti di Stato a Jeffrey Epstein.

Il Parlamento potrebbe in teoria far saltare la monarchia in ogni istante, ma in realtà, per una simile decisione, ci vorrebbe un referendum: Republic sta facendo pressioni sul governo affinché lo conceda. “Potrebbero volerci dieci anni, forse venti, ma possiamo vincerlo”, ha dichiarato ancora Smith.

I Windsor sono in un vicolo cieco secondo il leader di Republic: “Se restano zitti danneggiano la loro reputazione, ma se rivelano i loro segreti — e di panni sporchi ne hanno tanti — per loro sarà la fine”.

Sostegno alla monarchia: cosa dicono i sondaggi

La monarchia è in crisi. A certificarlo sono anche i sondaggi più recenti, che hanno spiegato che il consenso è precipitato al 45%. Vent’anni fa era al 75% di vent’anni fa. Si capisce in fretta che, qualora si procedesse con un referendum, il rischio che la corona possa non sopravvivere, è altissimo.