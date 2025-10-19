L'attentato a Sigfrido Ranucci e la pista 'ndrangheta ed eolico, dalla puntata di Report alla frase "È finito"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ci sarebbe una pista riguardo all’attentato subito da Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Dieci ore prima che le auto del giornalista e della figlia esplodessero, un collaboratore di giustizia è stato trasferito in una località top secret. Sulle parole di questo collaboratore, Report ha realizzato uno dei servizi più delicati della nuova stagione, sugli interessi della ‘ndrangheta nell’eolico nel Nordest.

La pista della ‘ndrangheta nell’eolico

Secondo quanto riportano Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano, una delle piste su cui lavorare, per capire il movente dell’attentato a Sigfrido Ranucci, è legata al servizio che la trasmissione televisiva ha realizzato sull’eolico nel Nordest d’Italia e che andrà in onda nella nuova stagione.

Secondo quanto avrebbe confermato il 17 ottobre il giornalista a colloquio con i pm romani, la trasmissione era riuscita a mettere le mani sul verbale del collaboratore di giustizia (che era stato trasferito dieci ore prima dell’attentato).

ANSA

Il giornalista Sigfrido Ranucci si affaccia dal balcone della redazione di Report

Si tratta di un imprenditore legato a un clan mafioso di cui aveva parlato anche un altro collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura, ex boss ‘ndranghetista.

Proprio Bonaventura nel 2022 riferì ai pm romani di aver sentito appartenenti di quella cosca dichiarare “Ranucci è un uomo finito“.

Le indagini sull’attentato a Ranucci

Per ora il fascicolo su cui indaga la procura di Roma, gestito dal procuratore Francesco Lo Voi e affidato al pm Carlo Villani della direzione distrettuale antimafia, è aperto per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso. Sul caso indagano i carabinieri di Roma e Frascati.

Riguardo alla pista dell’eolico, si ipotizzerebbe che la ‘ndrangheta possa aver delegato ai “colleghi” dell’hinterland romano.

Le indagini stanno passando al vaglio le immagini dei circuiti di video sorveglianza su un raggio più ampio rispetto all’abitazione di Ranucci. Tra i testimoni sentiti dai carabinieri una persona ha detto di aver visto un uomo con il passamontagna allontanatosi poco prima dell’esplosione. Stanno continuando anche gli accertamenti sulla 500x rubata a Ostia e lasciata abbandonata a pochi metri dal luogo dell’esplosione.

Le intimidazioni a Ranucci

Come riporta Il Corriere della Sera, l’esplosione delle auto del giornalista viene considerata dagli investigatori più un’intimidazione che un attentato fallito.

Nel corso degli ultimi anni Ranucci ha presentato 30 denunce per minacce ricevute a vario titolo e una in particolare, i due proiettili di P38 rinvenuti in un cespuglio davanti casa, sono al centro di un fascicolo del pm Francesco Cascini.

In quel caso la pista sarebbe legata alle rivelazioni sull’omicidio Moro fatte in una puntata di Report, mentre questa volta l’origine sembra avere radici ben solide nel territorio locale, almeno per la parte “esecutiva” del piano.

Secondo gli inquirenti qualcuno ha seguito gli spostamenti di Ranucci e sapeva bene in che modo muoversi. Un’ipotesi è che la malavita locale potrebbe aver agito per favorire interessi altrui e indirettamente trarne vantaggio.