L'attivista di destra Charlie Kirk raggiunto da spari in Utah: colpito al collo, è in gravi condizioni

Paura alla Utah Valley University. Il noto attivista di destra Charlie Kirk, 31 anni, è stato oggetto di spari mentre parlava durante l’evento American Comeback Tour organizzato dalla sua associazione conservatrice Turning Point Usa (Tpusa) di cui è direttore esecutivo. Kirk è stato colpito al collo e sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l’episodio sui social: “Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk”.

Spari contro l’attivista di destra

Le notizie sono ancora in divenire. Mercoledì 10 settembre presso la Utah Valley University Charlie Kirk, direttore esecutivo dell’associazione Turning Point Usa (Tpusa) stava parlando con gli studenti nel contesto dell’evento American Comeback Tour.

Improvvisamente Kirk è stato bersaglio di colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al collo. L’episodio è stato documentato da alcuni presenti che hanno caricato il filmato sui social.

Come riporta l’Associated Press da fonti interne delle forze dell’ordine, contro Kirk sarebbe stato esploso un singolo sparo. Dopo l’esplosione tra gli studenti presenti tra il pubblico si è subito scatenato il panico.

Nel filmato si vede Charlie Kirk reclinare improvvisamente di lato il capo, con il sangue che sgorga copiosamente in corrispondenza del foro. Secondo il New York Times l’Università aveva comunicato il fermo di un sospettato, ma successivamente è stato rivelato che si trattava di una persona estranea ai fatti. Per il momento non si hanno notizie sull’autore dell’attentato.

Chi è Charlie Kirk

Classe 1993, Charlie Kirk è uno dei più noti attivisti pro-Trump degli Stati Uniti. Con la sua associazione Turning Point Usa (Tpusa) si impegna a divulgare idee conservatrici tra gli studenti.

Fermo negazionista del cambiamento climatico, si distingue per le sue teorie sulla razza – scrive Ansa – e durante la pandemia si è reso portavoce di campagne di disinformazione sul Covid-19.

I retroscena

Secondo Associated Press, l’evento che prevedeva la partecipazione di Charlie Kirk era stato oggetto di polemiche. Alcuni studenti avevano raccolto circa 1000 firme per impedire il suo intervento.

La direzione dell’Università, tuttavia, aveva risposto con un messaggio in cui si appellava al Primo Emendamento per sottolineare il suo “impegno per la libertà di parola, l’indagine intellettuale e il dialogo costruttivo“.