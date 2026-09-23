L'attore e regista Arnaud Denis è morto con l'eutanasia a 43 anni, il calvario dopo l'operazione per un'ernia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’attore e regista teatrale francese Arnaud Denis è morto all’età di 43 anni in Belgio, dopo aver deciso di ricorrere all’eutanasia. Denis soffriva da tre anni di dolori molto forti e di una perdita di capacità muscolare che lo avevano portato a non essere più autosufficiente. L’attore faceva risalire questi sintomi a una protesi che gli era stata impiantata per risolvere un’ernia inguinale. In questi anni, Denis era diventato un attivista per le persone che subiscono conseguenze avverse da operazioni simili.

È morto Arnaud Denis

L’eutanasia di Arnaud Denis si è tenuta in Belgio, a Namur. La morte dell’attore è stata confermata dal suo avvocato e da un messaggio pubblicato sui suoi profili social.

Le ultime parole di Denis riassumono la sua vicenda dal suo punto di vista. L’attore francese accusa i medici che lo hanno curato durante e dopo un’operazione per un’ernia inguinale nel 2023.

Facebook @Arnaud Denis

Da allora, e dall’impianto di una protesi per risolvere il problema, le condizioni fisiche di Denis erano deteriorate fino a non permettergli di vivere autonomamente e dignitosamente, costringendolo all’eutanasia a 43 anni.

Che malattia aveva Arnaud Denis

Nonostante Denis fosse sicuro che fossero state l’operazione per l’ernia inguinale e la protesi impiantatagli dai medici francesi a causare i suoi sintomi, nessuna diagnosi lo ha mai confermato.

L’attore si era anche fatto rimuovere, contro l’opinione dei medici, la protesi, con un’operazione ulteriore negli Usa, ma i sintomi non erano migliorati. Al contrario, le sue condizioni fisiche avevano continuato a peggiorare.

L’unica diagnosi che ha mai ottenuto è quella di encefalomielite mialgica, che riassume buona parte dei suoi sintomi ma che non può essere legata a cause precise.

Le querele finite nel nulla

Denis ha anche provato a portare l’attenzione della giustizia francese sul suo caso, ma senza ottenere particolari risultati.

Una querela contro ignoti per lesioni era stata archiviata perché il reato contestato era eccessivamente generico.

La difficoltà di ricostruire un nesso causale tra l’operazione e le condizioni dell’attore ha reso molto complicato questo tipo di tentativi.