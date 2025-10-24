L'attore Luigi Nicolas Martini morto per un tumore al cervello a 31 anni: "Gigi era puro talento"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È morto a soli 31 anni Luigi Nicolas Martini, attore e content creator comico. A dare l’annuncio della sua scomparsa, i colleghi del collettivo The CereBros, che lo hanno ricordato come “talento puro”. Il giovane artista lottava da tempo contro un tumore al cervello, un astrocitoma anaplastico, una delle forme più aggressive e difficili da trattare.

Morto l’attore Luigi Nicolas Martini: aveva 31 anni

L’attore Luigi Nicolas Martini è morto a soli 31 anni. La notizia della scomparsa dell’artista romano è arrivata dal web.

Sui social, infatti, il gruppo di content creator The CereBros ha ricordato il collega e amico con un post a lui dedicato.

Attivo sia sui social come creator che come attore, Martini (noto ai più semplicemente come Gigi) aveva moltissime passioni: la comicità e la recitazione erano quelle più grandi.

L’attore era inoltre un grande amante dell’As Roma, del cinema e della cucina: era infatti anche chef.

Martini era malato da tempo: il tumore al cervello che ne ha causato la morte lo aveva già colpito nel 2020, per poi ripresentarsi nel 2024.

“Me credevo fosse ’na botta de sonno, invece era un tumore al cervello”: questa la frase ironica con cui l’attore aveva annunciato la malattia al pubblico.

Il ricordo dei The CereBros: “Era talento puro”

L’annuncio della morte di Luigi Nicolas Martini è arrivato dal web, tramite un post pubblicato dal collettivo di creator italiani The CereBros.

Il gruppo ha ricordato “Gigi” con un toccante post su Facebook.

“Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità”, hanno scritto gli amici e colleghi. “Gigi era puro talento. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici… restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti”.

Anche il collega Enrico Tamburini ha ricordato l’amico Marini, immaginandolo “lassù, a chiacchierare con Alberto Sordi… o magari con Aldo Fabrizi, che interpretò proprio in quel 16 ottobre di tre anni fa, al Teatro Garbatella, su quel palco che abbiamo condiviso insieme. Te vojo bene, Gigi. Hai comunque vinto tu”.

Cos’è l’astrocitoma anaplastico

Luigi Nicolas Martini è morto dopo una battaglia con un tumore al cervello.

L’attore era affetto da astrocitoma anaplastico, una forma di astrocitoma maligno. I sintomi iniziali del tumore sono legati all’aumento della pressione intracranica e sono generici. Tra i più frequenti si manifestano cefalea e nausea.

In base alla localizzazione del tumore, possono presentarsi anche disturbi neurologici specifici legati alla vista, al linguaggio, alla memoria o alla personalità. Sono frequenti anche crisi comiziali, paresi e paralisi.

Il tumore che ha colpito l’attore, purtroppo, ha un elevato rischio di recidive.