L'attore Noel Clarke accusato di violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico e voyeurismo da alcune donne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’attore e regista Noel Clarke è stato accusato di diversi reati sessuali, tra i quali due capi d’accusa per violenza sessuale. A denunciare sono state cinque donne; i presunti reati si sarebbero verificati tra il 2007 e il 2016 e per questi sarà chiamato a comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il 21 ottobre. Le accuse sono state formulate a seguito di un’indagine iniziata lo scorso settembre 2025. Gli agenti chiedono a chiunque sia stato vittima di farsi avanti.

Noel Clarke accusato di violenza sessuale

L’ex attore di Doctor Who, Noel Clarke, è stato accusato di diversi reati sessuali, anche gravi. Si va dal voyeurismo ad atti osceni in luogo pubblico, fino a due capi d’accusa per violenza sessuale.

Le accuse sono state annunciate dal Crown Prosecution Service, che ha spiegato anche come siano il risultato di indagini che proseguono dal settembre 2025.

I presunti reati si sarebbero verificati in un arco temporale ampio, tra il 2007 e il 2016. Sarebbero coinvolte almeno cinque donne, ma l’appello delle forze dell’ordine è di farsi avanti. Si sospetta quindi che possano essere coinvolte altre persone.

Le parole della polizia

A capo delle indagini c’è Mike Cagney, che ha specificato come le donne coinvolte in questi casi continuino a ricevere supporto da agenti specializzati.

Ci tiene però a chiedere un ulteriore aiuto e ad invitare chiunque sia stato vittima di violenza sessuale a contattare la polizia. “Le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e abbiamo investigatori qualificati a disposizione per fornirvi supporto”, ha aggiunto.

Anche il vice procuratore capo ha aggiunto dei dettagli sulle accuse all’attore e regista. Ha spiegato che ci sono diversi capi d’accusa, nello specifico: due per violenza sessuale, tre per voyeurismo e uno per atti osceni in luogo pubblico.

Chi è Noel Clarke?

Noel Clarke è noto soprattutto per le sue interpretazioni nelle prime due stagioni di Doctor Who tra il 2005 e il 2006. Non ha solo recitato: nel tempo l’attore, classe 1975, ha anche lavorato come sceneggiatore e regista.

Viene ricordato per la sceneggiatura del film Kidulthood, del 2006, di cui ha diretto anche il seguito, Adulthood, del 2008.