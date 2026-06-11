L'attore Patrick Bruel in libertà vigilata dopo due giorni di fermo per diverse accuse di violenza sessuale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Patrick Bruel, accusato di violenza sessuale da diverse donne, è in libertà vigilata dopo due giorni di fermo. La richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura non è stata accolta. Il cantante e attore francese ha il divieto di lasciare il territorio francese, oltre a quello di entrare in contatto con le vittime e i loro familiari o di recarsi a casa loro. Bruel dovrà anche dimostrare di aver avviato un percorso di cure psicologiche e fornire una cauzione di 500 mila euro.

Patrick Bruel è in libertà vigilata

Patrick Bruel, in seguito all’incriminazione per stupro, tentato stupro, aggressione e molestie sessuali nei confronti di quattro donne tra il 2008 e il 2019, è in libertà vigilata dopo le due giornate trascorse in stato di fermo. I giudici hanno respinto la richiesta di custodia cautelare che era stata presentata dalla Procura.

Al cantante e attore francese, come riportato da France Info, è stato comunicato il divieto di lasciare il territorio francese, oltre a quello di entrare in contatto con le vittime o i loro familiari e di recarsi a casa loro. Non solo: Patrick Bruel dovrà dimostrare di aver iniziato un percorso di cure psicologiche e fornire una cauzione pari a 500 mila euro.

ANSA

Le indagini su Patrick Bruel per violenza sessuale

Stando a quanto riportato da ANSA, le indagini nei confronti di Patrick Bruel, 67 anni, riguarderebbero, nel dettaglio, un presunto stupro nella regione di Parigi nel 2008, un presunto tentativo di stupro nel 2010 a Bruxelles, un presunto caso di violenza sessuale e molestie nel sud della Francia nel 2019 e uno di molestie ad Ajaccio, in Corsica, nel 2019.

In altri 4 casi, il cantante e attore, una delle star più popolari in Francia, è indagato ma solo in qualità di testimone.

L’interrogatorio a Parigi di Patrick Bruel

La decisione di disporre la libertà vigilata per Patrick Bruel è arrivata dopo che, nella mattinata di lunedì 9 giugno, il cantante e attore francese era stato posto in stato di fermo a Parigi affinché fosse interrogato a proposito di alcune delle denunce di violenza sessuale presentate da diverse donne contro di lui.

In quell’occasione, in una nota, gli avvocati di Patrick Bruel avevano dichiarato: “Da diverse settimane aveva fatto sapere di essere a disposizione della giustizia per poter finalmente rispondere nel quadro di una procedura giudiziaria, davanti all’autorità competente”.

Il comunicato proseguiva così: “Risponderà a tutte le domande degli inquirenti, trasmetterà loro tutti gli elementi necessari a dimostrare la sua innocenza“.