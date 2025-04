L'attore Russell Brand accusato di violenza sessuale da 4 donne, l'ex marito di Katy Perry ha sempre negato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Russell Brand, noto attore comico 50enne, è stato accusato dalla polizia britannica di stupro e violenza sessuale. L’indagine ha avuto origine dalle denunce presentate da diverse donne. I reati contestati sarebbero avvenuti tra il 1999 e il 2005. Brand, nel settembre 2023, quando sui media furono riportate le dichiarazioni di quattro persone che hanno affermato di essere state da lui aggredite sessualmente, ha detto di aver sempre avuto rapporti consensuali.

Russell Brand accusato di violenza sessuale. Lui: “Rapporti consensuali”

Nel settembre 2023, Channel 4 e il Sunday Times avevano riportato le testimonianze di quattro donne (rimaste anonime) che avevano sostenuto di essere state violentate da Brand.

Il comico si difese, negando le accuse e affermando che ha sempre avuto rapporti sessuali con persone consenzienti.

Fonte foto: Getty Images Russell Brand e l’ex moglie Katy Perry

Dove sarebbero avvenute le violenze

In una nota, la Metropolitan Police ha spiegato di aver contattato Brand per informarlo che è stato accusato di stupro, violenza sessuale, violenza orale e altri due ulteriori capi d’imputazione per violenza sessuale.

In particolare, una donna ha raccontato che Brand l’ha violentata nel 1999 a Bournemouth. Un’altra donna ha affermato di essere stata aggredita in modo indecente nell’area di Westminster, a Londra, nel 2001.

Una terza persona ha accusato il comico di averla violentata oralmente e aggredita sessualmente nel 2024, sempre a Westminster. Infine la quarta accusatrice ha spiegato che l’uomo l’ha violentata tra il 2004 e il 2005 nella capitale inglese.

A Brand è stato chiesto di comparire alla Westminster Magistrates’ Court il 2 maggio. Al momento l’attore si troverebbe negli Stati Uniti.

I procuratori, se appureranno che Brand è effettivamente negli Usa, proveranno a concordare con lui il ritorno. Se non ci dovesse essere collaborazione da parte del sospettato, le autorità potrebbero chiederne l’estradizione.

Il matrimonio con Katy Perry e le seconde nozze con Laura Gallacher

Brand è stato sposato con Katy Perry dal 23 ottobre del 2010 al 30 dicembre del 2011. I due si incontrarono nell’estate del 2009, nel corso delle riprese del film ‘In viaggio con una rock star’, di cui Brand è coprotagonista e dove Perry è presente con un cameo.

La cantante e il comico avviarono la relazione dopo essersi incontrati nuovamente agli MTV Video Music Awards nel settembre dello stesso anno.

Fidanzatisi nel dicembre del 2009, durante un viaggio in India, i due sono convolati a nozze con una cerimonia tradizionale hindu nei pressi del tempio della tigre di Ranthambhore, nel Rajasthan.

Tra il 2013 e il 2014 ha avuto una love story con la produttrice televisiva Jemima Goldsmith. Dal 2017 è sposato con la blogger scozzese Laura Gallacher, dalla quale ha avuto una figlia, Mabel, nata nel novembre del 2016.