L'attrice Anna Foglietta denuncia Phica, querela per diffamazione per le foto rubate e finite su sito sessista

Anche l’immagine di Anna Foglietta è finita sul sito sessista Phica.net e l’attrice ha quindi deciso di denunciare la piattaforma. Le foto dell’interprete sono state rubate dai suoi profili social e pubblicate sulla piattaforma ricevendo una moltitudine di commenti osceni. Altre donne, una decina per ora, si sono rivolte alla Procura per presentare denunce per diffamazione, tutte legate alla diffusione illecita di foto sottratte dal web e rilanciate sul portale.

La denuncia di Anna Foglietta e le altre segnalazioni

L’attrice Anna Foglietta ha presentato querela alla Procura di Roma contro l’uso illegittimo delle sue foto da parte del sito Phica.net.

Come lei, una decina di altre donne, vittime della piattaforma, si sono rivolte alle forze dell’ordine.

Le nuove segnalazioni si sommano a quelle raccolte dalla Polizia Postale, che in una informativa intermedia ha già documentato 115 casi tra immagini rubate e video intimi diffusi online, molto probabilmente senza consenso.

L’inchiesta sui siti sessisti

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, sta indagando anche sul gruppo Facebook “Mia Moglie”, dove venivano condivise foto private delle consorti degli iscritti. Per questo filone risultano già due persone indagate per revenge porn.

Secondo la polizia postale, le immagini circolate su Phica.net, anche quando tratte da profili social pubblici, non avevano alcuna autorizzazione alla diffusione.

Secondo la legge, pubblicare una foto su Facebook o Instagram non autorizza la sua decontestualizzazione in spazi che la trasformano in materiale denigratorio.

Su Phica.net sono emersi una quindicina di episodi di revenge porn, video intimi che si ipotizza siano stati caricati senza il consenso di chi appare nelle immagini.

I procedimenti possono però scattare solo dopo la querela delle vittime, per questo motivo la Polizia Postale sta cercando di rintracciare le donne che appaiono nei contenuti pubblicati sulla piattaforma.