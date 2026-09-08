L'attrice Azmeri Haque Badhon aggredita a Mestre per il suo attivismo in Bangladesh, il video della vittima
Aggressione a Mestre per l'attrice Azmeri Haque Badhon, vittima di violenza per il suo attivismo politico
L’attrice bengalese Azmeri Haque Badhon, a Venezia per la Mostra del Cinema con il film The difficult bride, è stata aggredita fisicamente a Mestre da alcuni connazionali che l’hanno accusata di essere una “combattente di luglio“, con riferimento alla rivolta di luglio-agosto 2024 che ha portato alla caduta del governo in Bangladesh. Secondo quanto ricostruito sui social dall’attrice, gli aggressori l’hanno raggiunta nell’albergo in cui alloggiava, colpendola con uno schiaffo in faccia, e poi l’hanno aggredita di nuovo in un parco. Con lei c’erano il fratello e il figlio piccolo di quest’ultimo. Gli aggressori filmavano la scena trasmettendo in diretta online. Sulla vicenda indaga la Digos, con l’aiuto delle immagini delle telecamere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.