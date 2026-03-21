L’attrice Collien Fernandes vittima del porno deepfake, “stuprata virtualmente” per anni: è stato il marito

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel dicembre 2024, Collien Fernandes ha sporto denuncia contro le foto e i video porno deepfake che circolavano sul web, mostrandola riprodotta artificialmente in situazioni degradanti e violente. L’attrice e presentatrice tra i volti più noti della televisione tedesca ha poco dopo scoperto che autore e commerciante di quelle immagini era il marito, il collega Christian Ulmen.

Collien Fernandes vittima di deepfake

Collien Fernandes ha 44 anni ed è un’affermata attrice e conduttrice tedesca, con esperienze professionali anche a livello europeo.

Da anni, Fernandes è promotrice dell’ong HateAid impegnata nella lotta contro le campagne d’odio sul web e la manipolazione di materiale privato.

IPA

L’attrice aveva abbracciato la campagna di sensibilizzazione dopo aver scoperto l’esistenza di falsi profili social a suo nome.

Tali profili vendevano immagini e video porno di cui è protagonista: si tratta di materiale deepfake, manipolato artificialmente.

Il marito ha venduto falsi video porno

Nel giorno di Natale del 2024, Fernandes ha comunicato al marito di aver sporto denuncia contro le immagini false che circolavano sul web. Lui, dopo aver avuto un mancamento, le ha confessato: “Sono stato io”.

“Il mio corpo rubato” ha raccontato l’attrice al quotidiano Spiegel che si è occupato della vicenda, è stato realizzato dalla “persona che mi stava più vicino”.

Christian Ulmen si è sempre pubblicamente dichiarato un femminista, vantandosi di occuparsi di casa e famiglia mentre la moglie era impegnata col lavoro.

Allo Spiegel Fernandes ha raccontato di una realtà diversa, minata da minacce, violenza psicologica e aggressioni fisiche.

La Germania prepara una legge ad hoc

A seguito della denuncia di Fernandes, il governo tedesco ha deciso di intervenire per inasprire le norme contro i deepfake.

“Un disegno di legge è in cantiere per porre rimedio alle lacune legislative” ha dichiarato un portavoce del ministro della Giustizia, Stefanie Hubig.

La legge, che si promette sarà approvata in tempi brevi, dovrebbe inasprire le norme contro i deepfake di carattere sessuale in rete.

Per proteggere le vittime, si pensa all’identificazione degli autori anonimi e alla sospensione dei loro account, oltre a sanzioni per chi pratica il voyerismo digitale e effettua riprese intime senza consenso.