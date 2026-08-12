L'attrice di The Office, Lucy Davis, ha un tumore incurabile al seno: “Non ignorate nulla, fatevi controllare"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’attrice Lucy Davis ha annunciato di avere un cancro al seno arrivato già a uno stadio che lo ha reso incurabile. Protagonista della serie cult The Office, la 53enne ha condiviso un video sui suoi canali social in cui rivela la sua malattia e ha scritto un lungo messaggio per sensibilizzare i suoi followers alla prevenzione.

L’annuncio di Lucy Davis

Sui social di Lucy Davis sono comparsi un video e un lungo messaggio in cui l’attrice britannica rivela che circa un anno fa le è stato diagnosticato un cancro.

La diagnosi del tumore è però arrivata troppo tardi per iniziare un percorso di cura: la sua malattia è già in una fase molto avanzata che le ha provocato metastasi alle ossa. Nonostante la tragicità della notizia, Davis ha condiviso un messaggio di speranza e umorismo, rivolgendosi ai suoi fan e ribadendo quanto sia fondamentale la prevenzione e il non trascurare la comparsa anche del minimo segnale di qualcosa che non va.

Il cancro incurabile

“Un anno e mezzo fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio, con metastasi alle ossa. Nello specifico, alla colonna vertebrale, all’anca destra e alle costole. Il cancro è incurabile ed è troppo tardi per la chemioterapia”, rivela la donna. Nonostante il dolore intenso e il dover ricorrere talvolta a una sedia a rotelle, Davis ha spiegato di stare cercando di vivere il resto della sua vita nel modo più piacevole possibile. Ha chiesto di non essere trattata come una persona malata, ribadito che continuerà a impegnarsi per i diritti degli animali e manifestato il desiderio di continuare a lavorare come attrice.

“Mi piace sempre trovare degli insegnamenti in ogni cosa negativa che accade. E il cancro non mi ha delusa in questo senso, ho imparato molto da questa esperienza e ne sono grata. Non ho paura di quello che succederà. Sono in pace con me stessa. Rivedrò la mia Gracie (il suo cane scomparso, ndr), per me lasciare il mio corpo fisico significa semplicemente tornare a casa. Il dolore è tutto per la mia famiglia; è molto più difficile per loro che per me”, ha detto.

Il suo annuncio è presto diventato un messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione, arma fondamentale nella lotta al cancro. “Il nodulo che ho sentito inizialmente non era un vero e proprio nodulo, ma piuttosto una specie di indurimento. Davvero piccolo. Quasi non mi sono preoccupata di farlo controllare. Quindi, credo di voler dire: non ignorate nulla, fatevi controllare tutto”, ha chiosato la 53enne.

Chi è l’attrice di The Office

Sotto al suo contenuto, sono arrivati tanti messaggi di vicinanza, compreso un cuore postato da Ricky Gervais, creatore della serie cult, The Office, che rese popolare Lucy Davis. L’attrice britannica interpretava il ruolo di Dawn Tinsley, receptionist dell’ufficio e tuttofare del direttore Brent, in quella che era la versione originale della serie.

Tra i messaggi si nota anche quello di Jenna Fischer che, di fatti, aveva interpretato lo stesso personaggio ma nella versione Usa. Fischer scrive: “Ti voglio molto bene”. Anche l’attrice americana aveva rivelato di aver avuto un tumore al seno triplo positivo al primo stadio a dicembre 2023. Dopo un intervento chirurgico, la chemioterapia e la radioterapia, la collega aveva annunciato di essere guarita dal cancro.

Nata a Birmingham nel 1973 e figlia del comico Jasper Carrott, Lucy Davis ha lavorato per quasi dieci anni nella serie radiofonica della BBC Radio 4 “The Archers”. Sul grande schermo è apparsa nella commedia “Shaun of the Dead” e in “Wonder Woman”. Inoltre, e più recentemente, è stata Hilda Spellman ne “Le terrificanti avventure di Sabrina”.