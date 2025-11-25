L'attrice Stella Pecollo: “Porto a Hollywood la mia leggerezza. In Italia? Ancora troppa crudeltà gratuita”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Nel parlare con Stella Pecollo si ha la sensazione rara di trovarsi davanti a un’artista che non usa filtri. Né caratteriali, né narrativi. Ride, si emoziona, si racconta senza sottrarsi mai, con quella lucidità che nasce solo da chi ha dovuto conquistare ogni centimetro della propria identità, umana e professionale, mettendo in discussione tutto, persino il giudizio degli altri. A Los Angeles, dove vive, dice di aver trovato “una chance vera”, un luogo in cui talento, unicità, accento e corpo vengono considerati un valore e non un limite. Ma Pecollo, in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non dimentica ciò che porta dentro: l’esperienza diretta di body shaming e cyberbullismo, due forme di violenza che conosce fin troppo bene. È anche per questo che parla con orgoglio di Dedalus, il thriller con sfumature horror ora su Disney Plus: “Non lo dicono mai – racconta – ma è soprattutto un film che denuncia il cyberbullismo. In modo giusto e anche duro. È ispirato a una vicenda reale, e per me è fondamentale che si sappia. Il mio personaggio subisce body shaming e a sua volta lo esercita, perché fa parte dello stesso calderone”. Tra la California che le restituisce felicità e l’Italia che la sfida, Stella Pecollo affronta questa conversazione come affronta la vita: con sincerità e coraggio.

Cosa fa oggi a Los Angeles?

“Principalmente realizzo un sogno che ho fin da bambina: trasferirmi a Hollywood e provare a fare l’attrice qui. Non dico che sia il sogno di ogni attore, ma Hollywood è un po’ la Mecca di questo mestiere. Io l’ho sempre sentita come una destinazione naturale, il punto in cui un giorno avrei voluto vivere e lavorare. Adesso che finalmente ci sono, ho la sensazione di essere esattamente nel posto giusto”.

Cosa ha provato quando quel sogno americano ha iniziato a concretizzarsi?

“È stata un’emozione enorme, ma va detto che quello che vedrete prossimamente (You, Me & Tuscany, in uscita il 10 aprile con Universal Pictures, ndr) non è in assoluto il mio primo film hollywoodiano. Il primo è arrivato nel 2017: Gore, con Kevin Spacey, diretto da Michael Hoffman. Girato in costiera amalfitana, tra l’altro. È stato una specie di “sogno nel sogno”, perché ero stata chiamata per una parte minuscola, una sola posa, ma il regista si è innamorato artisticamente di me e ha creato un personaggio ex novo. Sono rimasta sul set un mese intero, con 14 o 15 pose. Il film non è mai uscito (è prodotto da Netflix, quindi può sempre riapparire) ma la sensazione che ho provato allora è stata potentissima: capire che quel mondo corrispondeva esattamente all’immaginario che avevo sempre avuto. È stata una conferma di quelle che ti restano addosso”.

Com’è stata come esperienza con Kevin Spacey?

“Ho lavorato con lui e personalmente mi sono trovata molto bene. Con me è sempre stato gentilissimo e pieno di attenzioni, persino affettuoso nel modo più rispettoso del termine. Ogni mattina entrava in sala trucco urlando “Stella!”, citando Un tram chiamato desiderio, e si metteva a farmi complimenti sui vestiti colorati che indossavo. Io uso sempre cose molto fantasiose, e c’era un vestito con le ciambelle che era il suo preferito. Sul piano professionale, poi, è stato una masterclass continua: un attore incredibile, con una presenza scenica e una qualità di lavoro che ti restano impressi”.

Da bambina sognava già la recitazione?

“La mia primissima passione era il canto. Nei quaderni delle elementari scrivevo sempre “voglio fare la cantante e vivere a New York”. Alla fine, vivo a Los Angeles e faccio l’attrice, quindi diciamo che una parte del sogno si è trasformata. Il musical rimane ancora oggi la forma artistica in cui mi diverto di più: è il luogo dove posso unire recitazione, canto e movimento. In Italia ne ho fatti diversi e ogni volta per me è pura gioia”.

US LaPalumbo Comunicazione

Qual è la difficoltà maggiore nel suo mestiere?

“L’attesa. Io sono una persona impaziente, e questo è un lavoro composto quasi interamente da attese: il provino che deve arrivare, la risposta che tarda, un film che aspetta di uscire. È la parte che tollero meno. E poi i rifiuti. Nessuno ama il rifiuto, ma per carattere lo soffrivo tantissimo. Nel tempo ho dovuto “anestetizzarmi”, tra virgolette: faccio il provino e poi me ne dimentico. O arriva la telefonata e bene, o non arriva e si va avanti. Dopo vent’anni di mestiere, o impari a farlo, oppure cambi lavoro”.

Lasciare casa per inseguire questo percorso è stato difficile?

“In realtà no, perché ho un carattere molto nomade: ho fatto 31 traslochi nella mia vita. Milano, Roma, Londra dove ho vissuto sette anni, Shanghai dove sono stata cinque mesi, e poi Los Angeles. Viaggiare e ricominciare altrove per me è naturale, anzi entusiasmante. Quello che pesa un po’ di più è la distanza dagli affetti ora che sono negli Stati Uniti. Londra è a un’ora di aereo, qui sono 12. Ma grazie alla tecnologia e al fatto che negli ultimi due anni sono tornata in Italia cinque o sei volte per lavoro, riesco sempre a vedere famiglia e amici”.

E i suoi genitori come l’hanno presa? Non è un mestiere che le famiglie considerano “sicuro”.

“Si sono rassegnati molto presto (ride, ndr), perché fin da piccola era evidente che fossi portata per canto e recitazione. E poi li ho “allenati” gradualmente: prima Milano, poi Roma, poi Londra, poi gli Stati Uniti. Credo però che la cosa che li tranquillizzi davvero sia che sanno che me la cavo sempre. Qualunque cosa succeda, riesco a trovare il modo di stare in piedi, e per un genitore questo è fondamentale”.

Con i primi soldi del suo primo film, cosa si è regalata?

“Il mio primo viaggio a Los Angeles. Il primo film che ho fatto è Il giorno in più di Massimo Venier, con Fabio Volo, nel 2010. Era la mia prima vera esperienza su un set importante. Con quel compenso mi sono pagata tre mesi a Los Angeles per studiare recitazione e scoprire un po’ questo mondo. È stato un regalo simbolico ma anche molto importante”.

Il suo lavoro implica un rapporto costante con l’immagine. Ha notato differenze tra Italia e Stati Uniti su come viene percepita?

“Assolutamente sì, ed è forse una delle differenze più nette che ho sperimentato. Negli Stati Uniti ogni tratto che potrebbe essere percepito come “non conforme” agli standard – il fisico, l’accento, l’etnia, persino il modo di vestire – viene visto come un elemento distintivo, qualcosa che ti rende unica e quindi preziosa per il mercato. Qui non c’è un modello estetico rigido: ciò che sei, così come sei, diventa parte del tuo valore artistico. In Italia, invece, la questione è ancora molto più complicata. Ogni volta che torno mi ritrovo a fare i conti con episodi di body shaming, commenti fuori luogo, e soprattutto un modo di ragionare sull’immagine femminile che trovo sinceramente arcaico. Ho letto copioni in cui, fino a pochi anni fa, c’erano descrizioni come “cicciona”: un linguaggio che dovrebbe essere scomparso da decenni. Il paradosso è che l’Italia è un Paese dove l’altezza media è 1,60 e la taglia media è la 46: questa ossessione per i corpi perfetti è totalmente scollegata dalla realtà. Per questo, con il tempo, ho dovuto lavorare molto su come propormi: foto, strategia con gli agenti, selezione dei ruoli. E spesso mi sono ritrovata esclusa non perché inadatta, ma perché “non c’era l’idea” di una donna come me per quel personaggio. Qui negli USA invece quell’idea c’è, eccome se c’è”.

Qual è il commento più sgradevole che ha ricevuto nella sua carriera? E quello più bello?

“Il più sgradevole è successo una sola volta sul set, ma basta quella per segnare. Un regista, parlando di me da un’altra stanza, disse ad alta voce: “Dov’è la balena?”. È stato un momento davvero spiacevole, non solo per l’espressione in sé, ma per l’atteggiamento generalizzato con cui mi trattava: c’era un senso di superiorità e di mancanza di rispetto che andava oltre il singolo commento. Fortunatamente è stato un episodio isolato nella mia carriera. Il commento più bello, invece, risale a poco tempo fa. La regista Ket Coiro, dopo mesi e mesi di casting difficili per You, Me & Tuscany, una commedia romantica con Rege Jean Page e Halle Bailey, mi ha confessato che la cosa che l’aveva colpita di più era la mia capacità di padroneggiare perfettamente i tempi comici americani. E per questa ragione gli Universal Studios hanno deciso di allargare la mia parte. Per me è stato un riconoscimento enorme: vivo, studio la comedy americana da anni, ho fatto centinaia di provini, ho assorbito quel modo di recitare… e sentirmi dire che riesco a far ridere il pubblico americano “nel modo giusto” è stata una vittoria personale. Una conferma che tutti gli sforzi hanno senso. Ma questo film è stato magico per diverse ragioni. È stato un onore per me lavorare a fianco di Stefania Casini, Isabella Ferrari e Paolo Sassanelli, attori che ho sempre stimato e ammirato e che ora posso chiamare amici: è stato uno spasso. Così come è stata una gioia enorme ritrovare sul set Massimo Cantini Parrini, che oltre a essere un pluripremiato costumista pazzesco è anche un caro amico con cui ho lavorato precedentemente in Riccardo va all’inferno, geniale film di Roberta Torre”.

Sui set, quanto è importante per lei lavorare in un ambiente sereno?

“Fondamentale. C’è chi dà il meglio sotto pressione, con i registi duri o autoritari. Io no. Per me l’armonia è essenziale: col regista, con il cast, con la troupe. Se devo girare scene delicate, difficili o emotivamente intense e non mi sento al sicuro, rischio di irrigidirmi e la performance ne risente. In Dedalus, ad esempio, ho avuto la fortuna di lavorare con Gianluca Manzetti, che è uno dei registi più dolci ed empatici che abbia mai incontrato. Lo dico spesso: i suoi modi hanno fatto la differenza. Nel film ho due scene molto emotive e impegnative. Essere diretta da qualcuno che ti abbraccia, metaforicamente e non solo, ti permette di offrirti completamente al personaggio. È una condizione che ti dà fiducia e, quindi, libertà. Quando invece ti ritrovi sul set con persone con cui non c’è sintonia, come mi è capitato in un progetto teatrale dove dovevo interpretare la fidanzata di un collega che non sopportavo, il lavoro raddoppia: devi recitare due ruoli contemporaneamente, quello del personaggio e quello dell’attrice che finge di trovarsi bene. Dedalus è stato un lavoro corale e questo ha contribuito molto alla creazione di legami veri. Io conoscevo già Matilde Gioli, mentre con altri come Luka Zunic e Giulio Beranek si è creata un’alchimia immediata. È interessante perché, nel film, molti di noi interpretano personaggi che sono l’uno contro l’altro. Ma fuori dal set c’era una grande armonia. Questo è fondamentale in un film corale: quando lo spirito è quello giusto, lo spettatore lo percepisce, anche se le dinamiche in scena sono conflittuali”.

Come ha, invece, imparato a difendersi dagli abusi di potere, anche quelli più sottili?

“È stato un percorso lungo, e quello che ho capito è che chi utilizza il potere per schiacciare gli altri è sempre la persona più insicura nella stanza. La svolta è arrivata quando ho realizzato che il mio valore non cambia per colpa del giudizio altrui. Ho imparato a non farmi mettere in discussione, perché non sono io quella che deve giustificarsi: semmai è chi maltratta, sminuisce o umilia che deve interrogarsi su ciò che non va in sé. Ci sono stati momenti in cui ho preso posizioni nette, anche rischiando. Ad esempio, in una produzione teatrale mi resi conto che gli uomini venivano pagati più delle donne. Sono andata dalla direzione dicendo: “Così non va bene. Cosa intendete fare?”. Forse non mi chiameranno più, ma non me ne importa: preferisco non lavorare con chi non rispetta le persone. Questa sicurezza non l’ho avuta da subito. È frutto di anni di lavoro su me stessa”.

Questa forza la applica allo stesso modo anche sui social?

“Sì, soprattutto su TikTok dove, per l’età media, gli hater sono tantissimi. Con loro hai due scelte: ignorarli o divertirti. Io scelgo la seconda. Non ho tempo per discutere con chi vuole ferire. Preferisco rispondere con ironia, emoji, battute. Di recente un utente, sotto un mio video in cui ero vestita da gatta ad Halloween, ha scritto: “Ti sei mangiata la gatta?”. Io ho risposto: “Sì, era deliziosa”. Fine. Li smonti, e vai avanti”.

Questa sicurezza che dimostra oggi ce l’ha sempre avuta?

“No, assolutamente. È frutto di un percorso lungo. Da bambina sei ingenua, spontanea. Poi arriva la preadolescenza, quando iniziano gli insulti e cominci a chiederti se c’è qualcosa di sbagliato in te. Passi una fase in cui cerchi di cambiare perché credi davvero di essere tu quella sbagliata: diete su diete, che poi sono la cosa più controproducente, e a volte ti portano perfino a disturbi del comportamento alimentare”.

“Poi, a un certo punto, o perché non ce la fai più o perché qualcuno ti apre gli occhi, inizi a capire che non sei tu il problema. Che la tua diversità è il tuo punto di forza. Risali, piano piano. Ma non è mai un percorso lineare. Un paio d’anni fa ero a una festa anni ’90 a Roma. Una ragazza ubriaca, in mezzo alla pista, mi ha urlato: “Cicciona, spostati! Ti piacerebbe avere una 38, eh?”. Io le ho risposto ridendo: “A te piacerebbe avere un cervello”. Però quella volta mi ha fatto male. A volte succede: ti prende di sorpresa, non sei pronta. Poi capisci una cosa importante: spesso la mia sicurezza dà fastidio. La mia confidence fa “rosicare” chi non ce l’ha. E pensano: “Ma com’è possibile che questa, che è così grassa, che è così X o Y, sia felice?”. E lì ti rendi conto che chi ti attacca è la persona che non si ama. E allora la lasci nel suo brodo”.

Cos’è per lei la sensualità?

“Per me la sensualità è un gioco. Un modo spontaneo e naturale di esprimere la mia femminilità. Non è qualcosa che si studia o si costruisce a tavolino: ti viene da dentro, senza sforzo. È qualcosa con cui mi trovo a mio agio, che fa parte di me e che uso in modo giocoso, leggero”.

E cos’è, invece, la femminilità?

“È relativa, cambia da persona a persona. Per me la femminilità è ciò che mi fa sentire nel mio “femminile”: in equilibrio con me stessa, con quello che trasmetto, anche verso gli uomini, dato che sono eterosessuale. Ma femminilità è anche l’intimità con le amiche, quando si beve un tè e ci si raccontano cose che magari non diresti mai a un uomo. Non riguarda solo uno sguardo esterno, è qualcosa che vivi anche nelle tue relazioni più private. Durante la preadolescenza l’ho un po’ nascosta, perché non mi accettavo e mi coprivo con vestiti scelti per nascondermi. Poi, crescendo e accettandomi, è tornata fuori naturalmente. “Il fuori” ha iniziato a rispecchiare “il dentro””.

Cosa sogna un’artista? Cosa sogna lei?

“Ho tantissimi sogni, quindi devo quasi fare una selezione. Il primo è portare gioia. Lo dico perché sulla mia pelle ho vissuto cosa significhi rifugiarsi in una serie TV o in una commedia nei momenti bui: The Office, Sex and the City… mi hanno fatto compagnia quando vivevo all’estero, quando ero sola. Mi hanno sollevata. E se io posso fare lo stesso per qualcun altro, per me è un dono enorme. E poi il mio sogno è contagiare più persone possibile (soprattutto donne, ma non solo) ad amarsi. A non sprecare tempo prezioso odiando il proprio corpo, sentendosi sbagliate. È una missione, secondo me. Non credo nel caso: se sono in questo corpo, se ho questo carattere, se sto facendo questo percorso… un motivo c’è. Mi dicono spesso che porto un messaggio anche solo esistendo, ed è vero. E oggi, con i social, questo messaggio arriva più facilmente”.

E come essere umano, non solo come artista?

“Credo che coincida molto. Lavorare sul set di una commedia, ad esempio, mi fa ridere fino alle lacrime. Io mi sveglio felice di andare al lavoro e questa è una fortuna immensa. Il mio lavoro è un “crossover” con la vita: usi le tue emozioni, la tua vulnerabilità, tutto di te. E penso che il senso della vita, almeno per me, sia giocare il più possibile, ridere il più possibile, vivere tante vite attraverso i personaggi. Forse è anche il mio segno zodiacale, gemelli, ma io sono così: comunicazione, gioco, leggerezza”.

Io sono bella. La leggerezza non è una questione di peso è il titolo del suo libro pubblicato tempo fa: cos’è per lei la leggerezza?

“Per me la leggerezza è la capacità di vivere nel momento. Di non farsi travolgere né da quello che deve ancora succedere, né da quello che è già successo. È godersi il presente. E poi è anche gratitudine: svegliarsi al mattino e dire “ho un tetto, sto bene, la mia famiglia sta bene”. Al giorno d’oggi, con tutto quello che succede, è già tantissimo. Questa per me è la leggerezza: essere presenti, consapevoli e grati”.

Lei porta leggerezza agli altri. Cosa porta leggerezza a lei?

“La mia cagnolina, Berta, sicuramente. Insegna un sacco, più di quanto si pensi: come si approccia agli altri cani, come gioca, come vive senza preoccuparsi di nulla… è una maestra di leggerezza. E poi la natura, tantissimo. Soprattutto il mare: ho una vera e propria necessità fisica di stare vicino al mare. È il mio obiettivo finale di vita: vivere al mare. Sono nata a Savona per caso, ma forse già volevo nascere lì, vicino all’acqua”.