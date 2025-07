L'attrice Tatiana Luter derubata in treno, bottino da 1,5 milioni: ladri presi in stazione Centrale a Milano

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Lo scorso 10 luglio, l’attrice Tatiana Luter è stata derubata su un treno partito da Firenze. Tre ladri di origini algerine le avrebbero sottratto uno zaino contenente gioielli, per un valore di oltre 1,5 milioni di dollari. Grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, Luter ha riottenuto il suo zaino, mentre per i tre ladri si attende un provvedimento di espulsione.

Tatiana Luter derubata in treno a Firenze

Tatiana Luter, nota attrice che ha prestato il suo volto in pellicole come Veloce come il vento di Matteo Rovere e Youth di Paolo Sorrentino, è stata derubata in treno: i fatti sono avvenuti giovedì 10 luglio.

L’interprete si trova in Italia perché impegnata nelle riprese di Maserati: The Brothers, film nel quale affiancherà Al Pacino e Anthony Hopkins.

A commettere il furto, tre algerini di 20, 21 e 24 anni. Secondo quanto riportato da Il Giornale, i tre ladri avrebbero seguito Luter e il suo accompagnatore, un trentottenne francese e avrebbero sottratto loro uno zaino contenente oggetti per un valore totale da 1,5 milioni di euro.

Ladri fermati a Milano: avevano lo zaino dell’attrice

Stando alla ricostruzione delle Forze dell’Ordine, i tre algerini avrebbero seguito Tatiana Luter e il suo accompagnatore sul Frecciarossa 9514 a Firenze.

Li avrebbero tenuti d’occhio per ore, per poi agire poco prima di scendere: i tre ladri avrebbero dunque aperto una valigia vuota per nascondervi lo zaino della donna, prelevandolo dalla cappelliera dove era stato riposto.

All’interno dello zaino dell’attrice si trovavano bracciali e altri gioielli, tra i quali diversi orologi di valore: un Brieling e un Patek Philippe da circa 200mila euro ciascuno e un Richard Mille da un milione.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Dopo la denuncia del furto, avvenuta da parte di Tatiana Luter ai militari, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato i tre ladri e, monitorando i loro movimenti, li hanno raggiunti presso la stazione di Milano Centrale intorno alle 14.50 di giovedì.

I tre ladri erano già riusciti a fermare un taxi in piazza Luigi di Savoia: a quel punto, sono stati fermati dagli agenti.

Lo zaino e il suo prezioso contenuto sono stati restituiti all’attrice, mentre i tre ladri sono già stati scarcerati senza misure cautelari: è però in arrivo per loro un provvedimento di espulsione.