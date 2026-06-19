L'audio dell'intervista tra Trump e Compatangelo a La7 "non può essere diffuso", ma è giallo su "I felt sorry"

Il dibattito politico è scosso dalle dichiarazioni di Donald Trump rese nel corso di un’intervista al giornalista Daniele Compatangelo di La7. La traduzione dello scambio è stata trasmessa in esclusiva a L’aria che tira. Trump ha sostenuto che Meloni lo avrebbe “supplicato” per una foto insieme, forse nel tentativo di mostrare una distensione dopo le recenti polemiche. Trump ha poi aggiunto “‘I felt sorry for her”. Nel commentare l’accaduto, il conduttore David Parenzo e gli ospiti hanno dato vita a una disquisizione linguistica in merito alla traduzione esatta: “Mi è dispiaciuto per lei” oppure “Mi ha fatto pena?”.

Le parole di Trump su Meloni

Così ha commentato il giornalista Antonio Di Bella, ospite in studio: “Posso aggiungere una piccola correzione semantica? Noi abbiamo tutti tradotto ‘mi fa pena’. In realtà la frase testuale è ‘I’m sorry for her’ che forse potrebbe essere più corretto tradurre in “mi dispiace per lei’. Sono piccole notazioni, ma visto che adesso c’è un incidente diplomatico internazionale…”

Il conduttore David Parenzo ha poi passato la parola al corrispondente dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore dello scoop, il quale ha spiegato la differenza fra le locuzioni: “I’m sorry for her, mi dispiace. I felt sorry for her, mi fa pena. È molto più aggressivo”.

La trascrizione della telefonata di Trump

Compatangelo: “Ho due domande sull’Ucraina e su Hezbollah, se possibile. Se l’Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all’Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L’Ucraina dovrebbe restare neutrale? Cosa può porre fine a questo conflitto?”

Trump: “Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo solo la pace. Come sta la vostra presidente del Consiglio? Come sta?”

Compatangelo: “Beh, si è appena incontrata con lei al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti sul divanetto?”

Trump: “Che cosa ha detto quando mi ha incontrato?”

Compatangelo: “Immagino che fosse contenta di incontrarla e di avere un amico come lei?”

Trump: “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!”

Compatangelo: “Mi dica com’è andato l’incontro”.

Trump: “Non so cosa dire! Mi ha implorato per fare una foto! Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!”

Compatangelo: “Che cosa ha suggerito di fare sull’Ucraina a lei e agli alleati europei? Ha già risolto otto conflitti, che cosa ha suggerito loro?”

Trump: “Gli europei sono pessimi sull’energia e sono pessimi sull’immigrazione, e se non sistemano queste cose, l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non possono sistemarle. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche, che sono dei fallimenti, è un disastro. Lei ha una bella voce, grazie, ma devo andare”.

Compatangelo: “Grazie, signor presidente”.

Perché La7 non trasmette la telefonata di Trump

Compatangelo ha poi spiegato ai telespettatori perché L’aria che tira, così come nessun’altra trasmissione di La7, abbiano trasmesso l’audio originale della telefonata con Donald Trump.

“Ci sono degli ordini non scritti da parte della Casa Bianca che chiedono che queste chiamate non vengano diffuse con audio originale”.

Le telefonate col presidente devono essere “semplicemente trascritte” oppure ne va fatto un resoconto. “È un nuovo modo di comunicare che ha scelto la Casa Bianca e lo fanno con alcuni giornalisti”, ha spiegato Daniele Compatangelo.

La reazione di Meloni e della politica italiana

Poco dopo la diffusione del contenuto della telefonata, la premier Giorgia Meloni ha reagito pubblicando un video social per smentire la ricostruzione.

“Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. […] Io e l’Italia non imploriamo mai”, ha commentato la premier.

In giornata è arrivata anche la solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di numerosi esponenti politici, fra i quali anche Roberto Vannacci che per l’occasione ha messo da parte le critiche alle politiche del governo.