Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un carico di 48 kg di cocaina è stato sequestrato e due uomini sono stati arrestati. I Carabinieri li hanno fermati nella notte del 23 novembre 2026 a Palosco, in provincia di Bergamo: sono accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il controllo dell’auto a Palosco

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato condotto dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio durante un servizio di controllo del territorio, predisposto per contrastare i reati predatori e, in particolare, i furti in appartamento. Intorno a mezzanotte, lungo la Strada Provinciale 98, la pattuglia ha notato un’automobile che procedeva a velocità insolitamente ridotta e con un’andatura guardinga. I militari hanno quindi fermato il veicolo per identificare gli occupanti e verificare un eventuale coinvolgimento in furti.

La droga nei vani nascosti

Il comportamento dei due uomini e i primi accertamenti hanno portato i Carabinieri a perquisire a fondo l’auto. Non sono stati trovati refurtiva né strumenti da scasso o effrazione. Nell’ispezione, però, sono stati scoperti alcuni vani nascosti nel bagagliaio e nella parte centrale del mezzo: al loro interno c’erano 48 panetti da 1 chilogrammo ciascuno di cocaina, per un totale di 48 chilogrammi. La sostanza è stata sequestrata.

Arrestati in carcere

I due cittadini stranieri, di 25 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza. Secondo il comunicato, uno è regolare sul territorio nazionale, mentre l’altro è irregolare e senza fissa dimora. Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Bergamo, sono stati condotti nella Casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.