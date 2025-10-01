Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti e il sequestro di oltre 17 chili di cocaina il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato, che ha colpito duramente il traffico di stupefacenti in Puglia. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, si è svolta il 1° ottobre 2025 nei pressi di Lecce e ha portato anche al ritrovamento di armi e strumenti per il confezionamento della droga. Gli arrestati sono un cittadino albanese di 40 anni e una donna di 52 anni, entrambi residenti ad Altamura.

Operazione coordinata tra più province: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa prolungata, che ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Lecce, la Squadra Mobile di Bari e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gravina di Puglia. Gli agenti hanno agito sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con l’obiettivo di contrastare il narcotraffico nella regione.

Pedinamenti e controlli: come è scattato il blitz

L’indagine ha preso avvio grazie a un’attenta attività di osservazione e pedinamento da parte degli investigatori della Squadra Mobile di Lecce. Gli agenti hanno individuato un’autovettura sospetta, ritenuta coinvolta nel trasporto di droga destinata al mercato locale. Il veicolo è stato fermato lungo la SS 613, in prossimità di Lecce, dove è stata condotta una perquisizione approfondita.

Doppi fondi e sistemi ingegnosi per il trasporto

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che l’auto era stata modificata con doppi fondi artigianali dotati di apertura meccanica, nascosti sotto i sedili anteriori. Questo particolare ha evidenziato l’esistenza di un sistema ben organizzato per il trasporto illecito di sostanze stupefacenti, volto a eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Le indagini si spostano ad Altamura: perquisizioni e sequestri

Le indagini si sono poi estese a un’abitazione e a un garage di Altamura, luogo di residenza dei due fermati. Qui, con il supporto della Squadra Mobile di Bari e del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gravina di Puglia, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente e numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento.

Il bottino: cocaina, armi e strumenti per il confezionamento

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 17 chili e 400 grammi di cocaina, suddivisi in panetti e buste sottovuoto. Oltre alla droga, le forze dell’ordine hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9×19, completa di caricatori e munizioni. Sono stati inoltre recuperati una pressa in metallo, una macchina per il sottovuoto e numerosi materiali di imballaggio, tutti strumenti tipici del confezionamento della droga destinata allo spaccio.

Il valore della droga e l’impatto sul mercato locale

Secondo le prime stime degli investigatori, la sostanza sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare introiti per diversi milioni di euro, alimentando le piazze di spaccio dell’intera regione. Il sequestro rappresenta dunque un duro colpo per le organizzazioni criminali attive nel settore del narcotraffico in Puglia.

Arresti e sequestro giudiziario

I due arrestati, un cittadino albanese di 40 anni già noto alle forze dell’ordine e una donna di 52 anni, sono stati condotti presso gli istituti penitenziari competenti. La droga, le armi e le autovetture modificate sono state sottoposte a sequestro giudiziario, in attesa degli sviluppi dell’indagine.

Un segnale forte contro il narcotraffico

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Lecce con il supporto del Commissariato di P.S. di Gravina in Puglia e della Squadra Mobile di Bari, conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nella lotta al narcotraffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di queste azioni per la tutela della sicurezza e della salute pubblica.

Presunzione di innocenza e rispetto dei diritti

Le autorità ricordano che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità definitiva dei soggetti sottoposti a indagini o imputati. Le informazioni relative al procedimento penale sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 1° ottobre 2025

