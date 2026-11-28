L'auto sospetta, il controllo e l'eroina nascosta nei pantaloni: 38enne arrestato a Gorizia
Un 38enne è stato arrestato con oltre 44 grammi di eroina nascosti nei pantaloni. Dopo la convalida, sono stati disposti i domiciliari.
Un 38enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di eroina. L’uomo, residente a Gorizia, è stato trovato con oltre 44 grammi di droga nascosti nei pantaloni durante un controllo della Polizia.
- Gorizia: il controllo in via Donizetti
- La perquisizione e il sequestro
- Arresti domiciliari dopo la convalida
Gorizia: il controllo in via Donizetti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto nel tardo pomeriggio del 5 novembre dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Gorizia, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un’auto sospetta mentre percorreva via Donizetti e hanno fermato gli occupanti per un controllo. L’attenzione si è concentrata sul passeggero, trovato in possesso di eroina occultata nei pantaloni.
La perquisizione e il sequestro
Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione dell’uomo. La perquisizione ha portato al ritrovamento di altro materiale ritenuto riconducibile a un’attività di spaccio: tra gli oggetti sequestrati figurano bilancini di precisione e materiale compatibile con il confezionamento delle sostanze stupefacenti in dosi. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.
Arresti domiciliari dopo la convalida
Al termine degli accertamenti il sospettato è stato accompagnato negli uffici della Caserma della Polizia di Stato “F. Massarelli”, dove è stato formalizzato l’arresto. Il 9 novembre 2026 la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto per il 38enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.