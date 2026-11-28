Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 38enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di eroina. L’uomo, residente a Gorizia, è stato trovato con oltre 44 grammi di droga nascosti nei pantaloni durante un controllo della Polizia.

Gorizia: il controllo in via Donizetti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto nel tardo pomeriggio del 5 novembre dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Gorizia, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un’auto sospetta mentre percorreva via Donizetti e hanno fermato gli occupanti per un controllo. L’attenzione si è concentrata sul passeggero, trovato in possesso di eroina occultata nei pantaloni.

La perquisizione e il sequestro

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione dell’uomo. La perquisizione ha portato al ritrovamento di altro materiale ritenuto riconducibile a un’attività di spaccio: tra gli oggetti sequestrati figurano bilancini di precisione e materiale compatibile con il confezionamento delle sostanze stupefacenti in dosi. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Arresti domiciliari dopo la convalida

Al termine degli accertamenti il sospettato è stato accompagnato negli uffici della Caserma della Polizia di Stato “F. Massarelli”, dove è stato formalizzato l’arresto. Il 9 novembre 2026 la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto per il 38enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.