L'avvocato di Lavitola su Ranucci, "Intuibile che avesse capito il mandante dell'attentato": la prossima mossa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’avvocato che assiste Valter Lavitola hanno rilasciato nuove dichiarazioni su Sigfrido Ranucci. Secondo Sergio Cola, “gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta”. Il legale ha anche affermato: “È intuibile che dopo l’attentato Ranucci avesse capito chi fosse il mandante”.

Le dichiarazioni dell’avvocato di Lavitola su Ranucci

Sergio Cola, avvocato di Valter Lavitola, in carcere con l’accusa di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, ha rilasciato nuove dichiarazioni sul caso.

Le sue parole riportate da ANSA: “Gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta“.

ANSA

Il legale ha sottolineato, inoltre, che gli esecutori dell’attentato hanno sostenuto in alcune dichiarazioni che “loro non avevano alcuna intenzione di far del male a Ranucci, lo si vede dalle modalità dell’attentato”.

Sergio Cola ha poi aggiunto che “è intuibile che dopo l’attentato Ranucci avesse capito chi fosse il mandante“.

La prossima mossa di Valter Lavitola

Nei primi giorni della prossima settimana, verrà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Valter Lavitola.

È, inoltre, in fase di valutazione la possibilità di un’integrazione delle sue dichiarazioni con la richiesta di un nuovo interrogatorio.

L’avvocato Sergio Cola visiterà nella giornata di lunedì 17 agosto Lavitola, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia.

La confessione di Valter Lavitola sull’attentato a Ranucci

In occasione dell’interrogatorio di garanzia, parlando per oltre cinque ore davanti al gip di Roma, Valter Lavitola ha ammesso di essere lui il mandante dell’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, nell’ottobre dello scorso anno.

“Ho fatto mettere quella bomba perché Ranucci era in pericolo, era minacciato. Una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione“, le sue parole riportate da ANSA.

L’avvocato di Sigfrido Ranucci, Roberto De Vita, appreso della confessione di Valter Lavitola, aveva parlato di una versione che “lascia sgomenti” e che “conferma il delirante teatro della follia”.

Poi aveva aggiunto: “Se il movente è quello, si colloca tra l’inutile e il rassicurante. Ovviamente, un conto è la confessione, un altro è la valutazione della credibilità”.