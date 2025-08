L'avvocato di Stefano Argentino dopo il suicidio in carcere dice che "l'unica responsabilità è dello Stato"

Il 22enne Stefano Argentino, in carcere per il femminicidio di Sara Campanella, si è suicidato. Il giovane si è impiccato in un momento in cui non erano presenti i suoi compagni di cella. Solamente 15 giorni prima gli era stata tolta la sorveglianza, e proprio su questo punto interviene il suo avvocato Giuseppe Cutrera, che non ha dubbi: “L’unica responsabilità è da attribuire allo Stato”.

L’avvocato Cutrera attacca lo Stato

Intervistato da Fanpage dopo la tragedia, l’avvocato Giuseppe Cutrera non si dà pace e parla di “drammatico epilogo di una storia di cui si supponeva già il finale“.

Il legale racconta che per il suo assistito aveva chiesto una perizia psichiatrica “perché avevo compreso Stefano e i suoi problemi”, ma “il gip me l’ha negata”.

ANSA Fiori sul luogo in cui Stefano Argentino ha ucciso Sara Campanella, a Messina. Il 22enne si è suicidato in carcere, l’avvocato: “Stato unico responsabile”

Secondo Cutrera lo Stato “avrebbe potuto salvare almeno una delle due vite”, ma dato il drammatico epilogo della vicenda “dovrà sentirsi responsabile del misfatto“.

Infine, l’avvocato di Argentino invia un pensiero alle due famiglie – quella di Sara Campanella e quella del suo assistito – colpite dalle rispettive tragedie. “Auspico che possano trovare la pace”, dice, parlando di un finale che “avrebbe potuto essere evitato”.

La sorveglianza per Stefano Argentino

Come anticipato, a Stefano Argentino la sorveglianza era stata rimossa appena 15 giorni prima del suicidio. Il regime di protezione gli era stato imposto in seguito alle sue precedenti manifestazioni di intenti suicidari.

Il 22enne era stato recentemente trasferito in una cella con altri detenuti. Aldo Di Giacomo del Sindacato di Polizia Penitenziaria, ascoltato da Fanpage, ha parlato di “tragedia annunciata” e ha spiegato che “le prime settimane di detenzione specie per giovani che hanno commesso reati di sangue rappresentano il periodo a maggiore rischio”.”

Dato che Stefano Argentino “aveva già manifestato intenti suicidari”, conclude Di Giacomo, “aveva bisogno di un controllo costante“.

Aperto un fascicolo sul suicidio

Ora la Procura di Messina ha aperto un fascicolo per indagare sul drammatico suicidio di Stefano Argentino nel corso della sua detenzione presso la casa circondariale Gazzi.

Il 22enne si è tolto la vita intorno alle 16 di mercoledì 6 agosto. Il 10 settembre si sarebbe dovuto presentare alla prima udienza del processo per il femminicidio di Sara Campanella, uccisa il 31 marzo dopo aver lasciato le lezioni.