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È di sei arresti domiciliari e sei interdizioni il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Le misure cautelari sono state eseguite questa mattina, a seguito di un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina, nei confronti di presunti promotori e gestori di un sodalizio criminale dedito alla gestione illecita di appalti pubblici.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha rappresentato l’epilogo di una complessa attività investigativa avviata nel novembre 2021. L’indagine è partita dalla denuncia di un legale rappresentante di un consorzio di imprese, che aveva segnalato la presenza sospetta di un imprenditore messinese di 61 anni all’interno di un cantiere pubblico per lavori di risanamento costiero e difesa dall’erosione. L’uomo, già condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, è stato individuato come principale indagato e ritenuto il vertice occulto dell’organizzazione.

Chi sono gli indagati e le misure adottate

L’ordinanza cautelare, emessa dopo gli interrogatori preventivi di 16 soggetti su 20 indagati, ha disposto la custodia agli arresti domiciliari per sei persone, considerate promotori e gestori effettivi del sodalizio criminale. Altri sei imprenditori, ritenuti concorrenti esterni, sono stati colpiti dal divieto temporaneo di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le accuse contestate comprendono associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di appalti pubblici, intestazione fittizia di imprese, subappalto illecito, frode nelle pubbliche forniture e riciclaggio dei proventi illeciti.

Il modus operandi dell’organizzazione

L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe creato una vera e propria azienda “ombra” che si occupava della fase esecutiva di numerosi appalti pubblici aggiudicati da enti come il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), l’Ufficio Regionale del Genio Civile Sezione di Trapani, il Comune di Brolo, la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le imprese affidatarie subappaltavano illecitamente lavori e servizi a questa struttura parallela, che gestiva anche il reclutamento di manodopera e mezzi, sotto il controllo del principale indagato.

Gli appalti coinvolti e le irregolarità riscontrate

Le commesse pubbliche finite sotto la lente degli investigatori riguardano:

La sistemazione idraulica del canale di scolo delle acque meteoriche del Torrente “Pozzo” a Brolo (ME);

(ME); La manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione, oltre alle cabine elettriche, lungo le autostrade A/18 “ Messina – Catania ” (nei tratti da Siracusa a Gela e da Messina a Catania ) e A/20 “ Messina – Palermo ” (da Palermo a Villafranca );

– ” (nei tratti da a e da a ) e A/20 “ – ” (da a ); La manutenzione di alcuni cavalcavia sull’autostrada A/18 “ Messina – Catania “;

– “; La pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del fiume “Belice” a Partanna (TP), in Contrada “Passo Impero”;

(TP), in Contrada “Passo Impero”; Le opere per l’abbattimento dei consumi energetici del Centro Direzionale di Reggio Calabria.

In questi cantieri, sono state accertate numerose condotte fraudolente e pericolose per la sicurezza pubblica, come l’installazione di impianti di illuminazione non conformi nelle gallerie, l’uso di impermeabilizzanti scadenti sui cavalcavia e l’impiego sistematico di manodopera irregolare.

Le modalità di drenaggio e riciclaggio dei fondi pubblici

Il gruppo criminale avrebbe sistematicamente aggirato l’obbligo di autorizzazione delle stazioni appaltanti, ricorrendo a noli di comodo e subappalti illeciti. Inoltre, per occultare la provenienza illecita del denaro ottenuto dalle commesse pubbliche, l’organizzazione si sarebbe avvalsa di un sofisticato sistema di autoriciclaggio basato su fatture fittizie. In particolare, il gestore di una stazione di servizio emetteva fatture per forniture di carburante inesistenti; le ditte compiacenti effettuavano bonifici tracciati, simulando l’acquisto di carburante, e il gestore restituiva poi il denaro in contanti, trattenendo una provvigione. I vertici del sodalizio utilizzavano queste somme anche per pagare in nero i lavoratori. Il flusso finanziario fittizio accertato ammonta a circa 377.000 euro.

L’origine dell’indagine e le tecniche investigative

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata nel novembre 2021 presso una Stazione Carabinieri della provincia di Messina. La segnalazione, relativa al rischio concreto di infiltrazione della criminalità organizzata tirrenica nel settore degli appalti pubblici, ha portato all’attivazione di intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a minuziosi accertamenti economico-finanziari e controlli fiscali. Questi strumenti hanno permesso di documentare l’esistenza di una stabile organizzazione “ombra” che, grazie alla compiacenza di imprenditori esterni, aveva assunto il controllo esecutivo di diverse commesse pubbliche.

IPA