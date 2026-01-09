L'azione quotidiana dei carabinieri a Trieste documentata in un video: "Al servizio delle comunità"
Il video dei carabinieri di Trieste celebra l'impegno quotidiano al servizio della comunità e della sicurezza
Nell’ultimo video realizzato dall’arma dei carabinieri è possibile vedere l’operato dei militari nel territorio di Trieste. Il filmato è stato pubblicato sui profili social ufficiali per ricordare l’azione quotidiana “al servizio delle comunità“. Nel video, accompagnato dalla didascalia: “Mille volti, mille azioni, un’unica missione“, si possono notare immagini relative all’impegno durante la Barcolana e in occasione della celebrazione del 211° annuale della fondazione dell’arma dei carabinieri, svoltosi in piazza Unità d’Italia. Spazio poi al servizio di carabiniere di quartiere e al momento di cordoglio che anche a Trieste è stato celebrato per i fatti avvenuti in provincia di Verona, dove tre carabinieri sono morti in un’esplosione. E ancora le pattuglie a cavallo, che hanno più volte solcato le strade cittadine.
