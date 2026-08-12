L'eclissi del 12 agosto oscurata dalle nuvole sul litorale di Roma, il fenomeno impedito dal maltempo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I bagnanti radunati sul litorale romano il 12 agosto per assistere all’eclissi totale di Sole sono rimasti delusi. Il cielo subiva ancora gli effetti di un temporale, con le nuvole che lo abitavano prima di allontanarsi definitivamente. Così i presenti non hanno potuto assistere al fenomeno, il primo in Europa dopo 27 anni.

L’eclissi mancata sul litorale romano

Le immagini pubblicate dall’Ansa parlano da sole. Alcuni cittadini, nella sera di mercoledì 12 agosto, si sono radunati sul litorale romano per assistere al tanto atteso fenomeno visibile in Europa per la prima volta in 27 anni.

Tuttavia, nelle stesse ore il cielo era reduce da un temporale che aveva attraversato la provincia romana fino alla stessa Capitale, lasciando dietro di sé una serie di nuvole.

ANSA

E proprio quelle nuvole hanno impedito ai presenti, arrivati apposta sulla spiaggia e nelle sue prossimità, di assistere al fenomeno. Non sono mancati, ovviamente, i commenti ironici sui social.

“La grandine dopo sei mesi di caldo afoso”, scrive qualcuno su X. “La solita rinomata sfiga romana“, scrive qualcun altro.

Il fenomeno dopo 27 anni

L’eclissi totale di Sole – ovvero con la Luna frapposta tra il nostro pianeta e la stella principale – è stata parziale in Italia. A seconda delle località, era visibile in una forbice temporale tra le 19:27 e le 20:40, ma in ogni caso il fenomeno si è manifestato per due minuti.

In occasione del raro evento, il Ministero della Salute aveva pubblicato delle linee guida che indicavano i luoghi preferenziali per assistere all’eclissi ma soprattutto le precauzioni necessarie per non arrecare danni agli occhi.

Il fenomeno era tanto atteso in quanto l’ultimo visibile in Europa si era verificato l’11 agosto 1999, nel secolo scorso.

Dopo l’evento, gli utenti social hanno condiviso la loro esperienza, i loro scatti e i loro video. Anche le testate nazionali si sono adoperate per raccogliere e pubblicare gli scatti più belli dell’eclissi del 12 agosto.

Cos’è un’eclissi totale di Sole

Come la denominazione suggerisce, durante l’eclissi totale di Sole la Luna si frappone tra la Terra e il Sole. Ad un certo punto le due circonferenze sono allineate perfettamente, al punto che si crea il fenomeno detto “sole nero“.

Il risultato è l’immagine di un cerchio scuro circondato da un’aureola infuocata, un’immagine sempre suggestiva.