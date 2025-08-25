L'effetto dell'uragano Erin nelle previsioni meteo in Italia tra temporali e ritorno del caldo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’ex uragano Erin sta attraversando l’oceano atlantico ed è diretto verso l’Europa. È quanto prevede l’Aeronautica Militare nel suo puntuale bollettino sulle condizioni meteo che riguardano anche l’Italia, nei giorni scorsi interessata dalla perturbazione di matrice scandinava che ha portato a un sensibile abbassamento delle temperature e diffusi rovesci su tutto lo Stivale. Nel frattempo, però, sull’Italia insisterà un anticiclone che riporterà il caldo alle sue medie stagionali.

L’ex uragano Erin minaccia l’Europa e l’Italia?

Secondo 3bMeteo a metà settimana l’ex uragano Erin arriverà sull’Europa e potrebbe passare per l’Italia. Il Belpaese recentemente è stato raggiunto da correnti nord occidentali in viaggio dalla Scandinavia che hanno portato, come si è visto e sentito, condizioni di forti instabilità a carattere ventoso e temporalesco con conseguenze gravi, ad esempio, sulla Riviera Romagnola.

Passata la corrente scandinava e nell’attesa del passaggio di Erin, sull’Italia sarà presente un intervallo anticiclonico che riporterà il Belpaese alle sue temperature estive. 3bMeteo parla di una pressione oscillante tra 1016 e 1018 hPa.

ANSA L’ex uragano Erin è in moto verso l’Europa. Secondo le previsioni meteo, dopo un breve anticiclonico la perturbazione potrebbe toccare l’Italia a metà della settimana

L’istmo anticiclonico sarà sul Belpaese lunedì 25 e martedì 26, ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi non estesi su tutta l’Italia ma in corrispondenza dei rilievi e delle coste.

Per questo i fenomeni saranno diversificati tra nord e sud, ma non si prevedono eventi estremi almeno fino alla metà della settimana.

Le previsioni per lunedì 25 agosto

A nord si presentano alcuni annuvolamenti lungo la costa ligure nelle ore mattutine, ma non vi saranno fenomeni temporaleschi. Le precipitazioni potrebbero arrivare nel pomeriggio lungo l’Appennino a carattere moderato, ma l’instabilità si dissolverà verso le ore serali.

Al centro si prevede una maggiore stabilità con qualche annuvolamento sulla Toscana e sul medio Adriatico. Anche in questo caso nel pomeriggio si prevede un’isolata instabilità sulla dorsale appenninica ma con graduale miglioramento verso sera.

Al sud, infine, si registra un clima prevalentemente soleggiato a parte qualche isolato temporale lungo la costa ionica settentrionale. Il tempo sarà prevalentemente stabile sulle Isole.

Le previsioni meteo per martedì 26 agosto

Le condizioni meteo che interesseranno l’Italia nella giornata di martedì 26 agosto saranno sostanzialmente simili al giorno precedente. Al nord sarà soleggiato al mattino sulle Alpi con alcuni annuvolamenti sulla costa ligure. Qualche temporale potrebbe raggiungere l’Appennino ma verso sera ritornerà il sereno.

Al centro prevalentemente soleggiato, tranne sulla Toscana appenninica dove potrebbero presentarsi brevi temporali che spariranno entro sera.

Al sud, infine, prevarrà il sereno e il cielo sarà soleggiato, escludendo una parentesi temporalesca nella parte nord della costa ionica. Sulle Isole, invece, dimorerà il bel tempo.