L'eredità di Emilio Fede e la lotta delle figlie Simona e Sveva, perché si parla di testamento "fantasma"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Battaglia tra le figlie per l’eredità di Emilio Fede e Diana De Feo: Simona accusa la sorella Sveva di avere assunto il controllo del patrimonio familiare e le contesta la presunta sparizione di 400mila euro. Inoltre, solleva dubbi su un presunto ammanco di 1 milione e 400mila euro dai conti della madre. E ancora, chiede che vengano ricostruite le sorti di gioielli, argenteria e opere d’arte dal valore di 400 mila euro.

Eredità di Emilio Fede e Diana De Feo: scontro tra le sorelle Simona e Sveva

Al centro della vicenda, come ricostruito dal quotidiano La Repubblica, ci sono le denunce finite al centro del fascicolo per cui la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione.

Le due figlie dell’ex direttore del Tg4 e dell’ex senatrice del Pdl stanno battagliando per il patrimonio lasciato dai genitori. Uno dei nodi da sciogliere riguarda i conti correnti di De Feo, deceduta il 23 giugno 2021.

ANSA

Per la primogenita Simona, il 5 luglio successivo sarebbe stata presentata una dichiarazione nella quale si certificava che la madre era morta senza lasciare testamento. Una questione che definisce non corrispondente al vero, affermando che in famiglia tutti erano al corrente dell’esistenza delle volontà testamentarie. Proprio quell’atto, a suo dire, avrebbe consentito alla sorella di gestire i rapporti bancari.

Dalle analisi effettuate in diversi istituti bancari, sarebbero emerse transazioni per 450 mila euro che la donna attribuisce a Sveva. Inoltre ha spiegato che da quanto le risulta ci sarebbe un ammanco di quasi 1 milione e mezzo di euro, cifra della quale, però, non ha indicato un responsabile preciso.

Il mistero della cassetta di sicurezza e del testamento olografo

C’è poi da risolvere la vicenda relativa a una cassetta di sicurezza custodita in una filiale Bnl di via del Corso. Dalla documentazione presa in esame da Simona sarebbe trapelato che c’è stato un accesso risalente al 21 ottobre 2020. Accesso che avrebbe effettuato Sveva senza procura notarile.

La sorella, però, ha smentito tale ricostruzione. Sempre come riporta La Repubblica, a Simona sarebbe stato spiegato che la cassetta era stata svuotata dal padre Emilio. Una versione a cui la primogenita non crede, sostenendo che allora, l’ex direttore del Tg4, era già in condizioni di salute precarie, mentre la madre stava affrontando la fase terminale della malattia e non avrebbe potuto svolgere alcuna operazione bancaria.

La vicenda della cassetta di sicurezza si lega alla presunta sparizione di gioielli, argenteria e opere d’arte: Simona ha quantificato il valore degli oggetti in 400 mila euro.

C’è poi da fare luce sul testamento olografo “fantasma” del 13 novembre 2019. Simona è convinta che la madre non fosse più nelle condizioni di scrivere da sola per via dei problemi di vista e di udito: nutrirebbe sospetti su alcune aggiunte a margine del documento che la penalizzerebbero nella successione.

Il nodo sulle case

Ci sono poi i nodi legati alle case: per la primogenita, quattro ville a Rocca di Papa che riteneva venissero destinate a lei sarebbero state intestate a Sveva prima dell’apertura della successione.

Inoltre ha fatto sapere di non poter accedere da tre anni a Villa Lucia, la residenza napoletana per la quale il testamento le avrebbe riconosciuto un comodato d’uso di quindici anni dopo la scomparsa della madre.

Alle richieste di Simona ha risposto il legale di Sveva: “Le denunce della signora saranno prese in considerazione, ancorché più volte archiviate, al fine di procedere nelle dovute sedi alle rituali querele per calunnia”.