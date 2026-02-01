L'eroe di Crans-Montana Paolo Campolo denuncia i ritardi e le "carenze nei soccorsi": il racconto shock

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Paolo Campolo accusa le autorità svizzere di aver lasciato vittime e feriti di Crans-Motana per "circa due ore" per terra e al freddo. Considerato un "eroe" per aver permesso a circa 15 tra ragazzi e ragazze di scappare dalla strage de Le Constellation, il 55enne analista finanziario denuncia i gravi ritardi nei soccorsi dopo lo scoppio dell’incendio, ripercorrendo in un’intervista i drammatici momenti della notte di Capodanno.

Il racconto di Paolo Campolo

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Paolo Campolo ha parlato degli attimi subito dopo il suo arrivo al locale di Crans-Montana, località dove si è trasferito con la compagna e la figlia 17enne.

"Ero lì e oggi sono ancora qui perché penso di dover parlare a nome di tutti quelli che oggi non possono farlo" ha spiegato il 55enne di origini calabresi che da anni vive in Svizzera.

I momenti drammatici della strage di Crans-Montana

Dopo essere uscito dal ricovero per intossicazione, Paolo Campolo è tornato a raccontare cosa ha vissuto in quei momenti tragici.

"Stavamo festeggiando quando ci ha chiamati la figlia della mia compagna, che aveva raggiunto il suo fidanzato nel locale. Era in lacrime e ci ha detto che c’era stato un boato" ha spiegato a Silvia Toffanin.

Dopo essersi precipitato a Le Constellation, il 55enne si è trovato davanti una scena drammatica:

"La prima cosa che ho visto sono state le vittime che erano già fuori. Non ho visto fiamme, quel fuoco si è spento in pochi minuti forse per mancanza di ossigeno – è stata la sua testimonianza – Siamo entrati dentro e abbiamo trovato subito persone per terra che abbiamo anche calpestato. Abbiamo iniziato a tirarle fuori. C’era un fumo spessissimo".

La denuncia

Grazie al suo coraggio, Paolo Campolo è riuscito a salvare circa 15 persone rimaste intrappolate nel locale, aprendo per primo la porta d’emergenza de Le Constellation.

"Siamo riusciti ad aprire la porta e lì dietro c’erano altri ragazzi, ma soprattutto ragazze, tra cui la famosa cameriera Cyane, che era ancora viva. Le ho anche parlato" ha raccontato.

Ricordando quei momenti, il 55enne denuncia oggi le gravi carenze dei soccorsi a Crans-Montana, arrivati secondo il suo racconto molto tardi: "I primi soccorsi sono arrivati dopo circa due ore, i ragazzi erano in shock metabolico ma l’ossigeno per tutti non c’era e mancavano le coperte. I ragazzi ustionati e intossicati lasciati al freddo a meno di dieci gradi, senza idratazione, barelle o una tenda per metterli al riparo".

"Voglio precisare – ha aggiunto ancora – che i vigili del fuoco che sono arrivati per primi erano tutti volontari e non erano pronti a nulla del genere, come neanche io o altre persone che come me si sono ritrovate sul posto perché chiamati dai figli o avvisati dal boato".