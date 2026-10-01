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È stato eseguito un arresto per violenze domestiche e minacce aggravate a Mazara del Vallo (Trapani). Un uomo tunisino di 44 anni è stato fermato in “flagranza differita” dopo aver minacciato di morte la sua ex compagna con un coltello, grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza. L’intervento è avvenuto a seguito di una serie di episodi violenti culminati pochi giorni fa, che hanno portato la vittima a chiedere protezione per sé e i figli minori.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito nella giornata di venerdì 25 settembre 2026 dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo. L’uomo, un cittadino tunisino di 44 anni, è stato individuato e bloccato grazie all’applicazione della “flagranza differita”, uno strumento normativo che consente di procedere all’arresto entro 48 ore dall’ultimo reato commesso, sulla base di prove raccolte tramite sistemi di videosorveglianza.

L’escalation di violenze e le minacce

La vicenda ha avuto origine da una serie di violenze domestiche e comportamenti possessivi che si sono intensificati nel tempo. L’ultimo episodio, particolarmente grave, si è verificato nei pressi dell’abitazione della vittima, dove l’uomo ha estratto un coltello e ha rivolto esplicite minacce di morte alla donna. Le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza installata in un immobile vicino hanno fornito agli investigatori la prova decisiva dell’aggressione a mano armata.

La richiesta di aiuto della vittima

Negli ultimi giorni, la situazione era ulteriormente peggiorata, tanto da richiedere numerosi interventi delle Forze dell’Ordine per proteggere la donna. La vittima, profondamente scossa dagli eventi, aveva già presentato una prima denuncia e, durante la sua deposizione, aveva espresso un accorato appello per essere trasferita in una struttura protetta, lontana dal comune di Mazara del Vallo, al fine di tutelare la propria sicurezza e quella dei figli minori.

L’arresto e la custodia cautelare

Dopo essere stato localizzato sul territorio, il tunisino è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Trapani. Attualmente, l’uomo si trova in regime di custodia cautelare, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere una pericolosa escalation di violenza e di garantire una prima forma di protezione alla vittima e ai suoi figli.

IPA