L'Estonia chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato dopo le provocazioni russe, cos'è e cosa comporta

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’Estonia ha chiesto alla Nato una consultazione in merito all’applicazione dell’articolo 4 della Carta dell’Alleanza, in seguito alla violazione dello spazio aereo estone da parte di tre caccia russi. Lo ha reso noto il premier estone, Kristen Michal, sul suo profilo di X: “Una simile violazione è totalmente inaccettabile”, ha scritto il premier. L’articolo 4, in sostanza, prevede consultazioni Nato se un Paese dell’alleanza si sente minacciato nella sua integrità territoriale.

Perché l’Estonia chiede l’attivazione dell’articolo 4

Ripartiamo dai fatti. Tre jet russi, Mig-31, hanno violato lo spazio aereo estone, provocando l’immediata reazione della Nato.

Sono stati poi due F35 italiani ad alzarsi in volo dalla base di Amari e a intercettare i jet di Mosca dopo la segnalazione dei sistemi radar della Nato.

“Questo è l’ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta della Nato”, ha detto la portavoce dell’Alleanza Atlantica Allison Hart.

Cosa dice l’articolo 4

Proprio il comportamento della Russia, definito “una provocazione” da Ursula von der Leyen, ha spinto il premier estone Kristen Michal a “richiedere consultazioni ai sensi dell’Articolo 4 della Nato”.

In base al trattato nordatlantico qualsiasi membro dell’Alleanza, composta da 32 membri, può invocare formalmente l’articolo 4 per sottoporre una questione all’attenzione del Consiglio Nord Atlantico, l’organo decisionale della Nato.

L’articolo 4 afferma testualmente: “Le Parti si consulteranno ogni qualvolta, a giudizio di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi delle Parti siano minacciate”.

Il Trattato del Nord Atlantico è stato firmato nel 1949 e impegna le parti a riaffermare “la loro fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e tutti i governi”.

Cosa comporta l’articolo 4

L’articolo 4 serve per esaminare situazioni potenzialmente gravi o pericolose e attiva un dialogo, delle consultazioni, tra le parti.

Quando si invoca l’articolo 4, la questione viene discussa e può potenzialmente portare a una qualche forma di decisione o azione congiunta da parte della Nato. Ma non richiede alcuna forma di intervento armato.

La sua natura “diplomatica” più che operativa lo differenzia totalmente dall’articolo 5, quello che implica l’obbligo di difesa collettiva.

L’articolo 5 del trattato Nato, infatti, è il pilastro dell’Alleanza Atlantica, per cui i Paesi membri concordano che un attacco armato contro uno o più di essi in Europa o nel Nord America sarà considerato un attacco contro tutti. Finora l’articolo 5 è stato invocato solo una volta, nel 2001, in occasione degli attacchi terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti.

Quando è stato invocato

Prima dell’odierna invocazione estone, l’articolo 4 è stato chiamato in causa di recente dalla Polonia, il 10 settembre 2025, dopo che alcuni droni russi hanno violato lo spazio aereo.

Il 24 febbraio 2022 Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia hanno chiesto di tenere consultazioni ai sensi dell’articolo 4 in risposta all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Nel 2014 Polonia e Paesi Baltici lo invocarono in seguito all’annessione russa della Crimea.

In generale l’articolo 4 è stato invocato in tutto 9 volte dalla creazione della Nato nel 1949. Il 10 febbraio del 2003 la Turchia aveva chiesto consultazioni sull’assistenza difensiva della Nato in seguito al conflitto e all’invasione americana dell’Iraq.