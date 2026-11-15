L’Estonia chiude il confine con la Russia dal 1° dicembre. La scelta dopo il “sabotaggio di Mosca”
Dopo il tentato incendio in una fabbrica di armi, l’Estonia annuncia l’intenzione di chiudere ogni confine con la Russia
A partire dal 1° dicembre 2026 i varchi terrestri che collegano la Russia all’Unione Europea verranno chiusi. L’Estonia ha dichiarato l’intenzione di chiudere il confine a seguito di un presunto atto di sabotaggio da parte dell’intelligence di Mosca, accusata di aver tentato di appiccare un incendio in una fabbrica di armi.
- L’Estonia chiude il confine con la Russia
- Il presunto sabotaggio alla fabbrica di armi
- I varchi tra Russia e Unione Europea
L’Estonia chiude il confine con la Russia
“L’Estonia chiuderà tutti i valichi lungo il confine estone-russo, a decorrere dal 1° dicembre”: lo ha scritto sui social media il ministro degli Esteri Margus Tsahkna nella giornata di domenica 15 novembre.
La chiusura del confine di terra, ha spiegato il ministro, avrà come fine impedire la capacità della Russia di compiere “atti ostili” all’interno del paese baltico, rafforzando gli sforzi per impedire a Mosca di eludere le sanzioni.
“Ho informato i miei omologhi di Finlandia, Lettonia e Lituania di questa decisione” ha aggiunto Tsahkna.
Il presunto sabotaggio alla fabbrica di armi
L’Estonia motiva la propria decisione con “prove chiare del fatto che il servizio di intelligence militare russo, il GRU, ha ordinato un atto di sabotaggio contro un’azienda dell’industria della difesa estone”. Si tratta della Threod Systems, dove è stato provato ad appiccare un incendio.
“La Russia deve comprendere che le azioni ostili contro l’Estonia comportano delle conseguenze. I tentativi di intimidire, destabilizzare o minare la nostra sicurezza non rimarranno senza risposta”, ha scritto il ministro.
Il tentato incendio, sventato prontamente dai preposti alla sicurezza, non ha compromesso l’attività dello stabilimento. Per il sabotaggio contro la fabbrica che produce, tra le altre cose, anche droni da ricognizione e attacco, sono state arrestate 8 persone.
I varchi tra Russia e Unione Europea
I valichi dell’Estonia collegano la Russia tramite le città di Narva, Luhamaa e Koidula, aperti 12 ore al giorno per privati cittadini e autocarri del trasporto merci.
Assieme a quelli della Lettonia, e alla piccola enclave di Kaliningrad, sono gli unici valichi attualmente operativi che collegano la Russia all’Unione Europea. La Finlandia chiuse i propri confini già nel 2023.