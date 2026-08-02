L'ex Amici Valeria Monetti su Maria De Filippi, “quasi mai la vedevamo, noi di Saranno Famosi siamo fantasmi”

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È trascorso un quarto di secolo da quando andò in onda la prima stagione di Saranno Famosi, che venne successivamente riproposto, ma con il nome di Amici di Maria De Filippi. Una delle protagoniste di quella trasmissione fu Valeria Monetti. Si classificò settima, fermandosi a un passo dalla finale. A distanza di 25 anni dalla sua esperienza televisiva, ha ricordato le emozioni vissute.

Saranno Famosi, l’ex allieva Valeria Monetti: “Perché tolsero la categoria recitazione”

Appassionata di recitazione, Monetti riuscì a farsi notare anche nel canto e nella danza a Saranno Famosi che rispetto ad Amici di oggi, era piuttosto diversa. “Si faceva poco e alcuni ragazzi se ne andarono perché si annoiavano. Capitava di attendere a lungo prima di una lezione“, ha confessato l’insegnante in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it.

A dicembre la produzione salutò i ragazzi che non sapevano se il programma sarebbe proseguito oppure no. “‘Nel caso, vi riconvocheremo dopo l’Epifania’, ci dissero. Percepimmo una sorta di congedo. Invece ci richiamarono dopo le feste e trovammo una struttura totalmente stravolta. Era mutato tutto”, ha ricordato Monetti.

ANSA

Erano state create sale dove svolgere singole lezioni ad orari precisi. Daniele Bossari non c’era più e al suo posto fu chiamato Marco Liorni. E, soprattutto, iniziarono immediatamente le sfide. “Leonardo Fumarola – ha spiegato Monetti – fu il primo grande sfidante, offrì una narrazione accattivante e ‘Saranno Famosi’ riscosse finalmente attenzione”.

Quei ragazzi che fino ad allora erano stati notati da pochi, conobbero in poco tempo la popolarità, che crebbe ancor più con l’inizio della fase Serale.

Monetti ha sottolineato come allora gli allievi del programma non ambivano alla fama, aggiungendo poi perché, a suo dire, venne eliminata la categoria della recitazione: “Non percepivamo davvero ciò che accadeva intorno, eravamo concentrati esclusivamente sul prodotto”.

“Ero quella che sapeva fare tutto e, senza l’opzione, del canto credo sarei uscita prima – ha aggiunto – Sai, era complesso recitare in quel contesto. Spesso non sapevano cosa affidarmi. Delle tre, la recitazione era una delle arti meno dirette e funzionali in un programma tv. Infatti col tempo capirono che l’attenzione degli spettatori era inferiore e tolsero la materia”.

Le dichiarazioni su Maria De Filippi: “Quasi mai vista”

Dopo il percorso a Saranno Famosi, Monetti e gli altri allievi fecero parte anche del cast di Buona Domenica. Finita quell’avventura, per l’attrice iniziarono i problemi:

“Mollata ‘Buona Domenica’, si presentarono i problemi. Mi chiesi: ‘E adesso?’. Eravamo stati inseriti in questo mondo senza avere la preparazione adeguata. Vivevamo di telefonate e, all’improvviso, il telefono smise di squillare. Si erano conclusi i miei impegni quotidiani e dovetti mettermi a cercare lavoro. Mi sentii spaesata e purtroppo non fui brava a cogliere alcune occasioni che si presentarono all’orizzonte”. Forse ti può interessare Aldo Grasso sui vip della tv, "Vespa il più permaloso", poi le frecciate a De Martino e Maria De Filippi I retroscena e le frecciate di Aldo Grasso su tanti big della tv, da Bruno Vespa a Fiorello, da Stefano De Martino a Maria De Filippi

Negli anni successivi, seppur con fatica, l’attrice è comunque riuscita a rimanere nell’ambito della recitazione e a lavorare. Per quanto riguarda Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si è così espressa:

“Tra i due vedevamo più frequentemente Maurizio e percepivamo il suo affetto. Maria non l’abbiamo quasi mai vista. Venne a ‘Buona Domenica’ e fu l’unica volta in cui la avvicinammo davvero. Non ho mai saputo come ci percepisse. Per paradosso, l’hanno conosciuta maggiormente i nostri genitori, la vedevano alle riunioni di ‘Saranno Famosi’, ci chiacchieravano. Da parte nostra c’è sempre stato un trasporto emotivo enorme. Era un’icona, seppur non ci sia mai stata una vera confidenza”.

Il paragone con Amici e lo sfogo: “Siamo come dei fantasmi”

Quando a Monetti è stato fatto notare che tanti ragazzi di Saranno Famosi hanno fatto strada, ma Mediaset non li ha mai celebrati come quelli di Amici, è arrivata la seguente risposta: “Siamo un po’ come dei fantasmi. Le nostre immagini sono evaporate. Voglio credere che il motivo sia legato al problema del brand. Suppongo che quelle magliette, che si rifacevano al logo di ‘Fame’, possano creare dei grattacapi. Voglio aggrapparmi a questa convinzione”.

“Se così non fosse, il dispiacere si acuirebbe. Nessuno di noi ha mai rinnegato l’appartenenza a quella trasmissione. Sono orgogliosa di aver partecipato a ‘Saranno Famosi’, per le occasioni che mi ha donato, per i rapporti umani che si sono formati. Non notare dall’altra parte lo stesso trasporto fa male. Voglio credere che sia esclusivamente una questione di marchio”, ha concluso.