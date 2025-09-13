L’ex Juventus e Inter Lucio e il terribile incidente domestico, i ricordi delle ustioni e del tuffo salvifico

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il peggio è passato per Lucio, ex difensore di Inter e Juventus, vittima negli scorsi mesi di un grave incidente domestico nel quale ha rischiato la vita. Ora il 47enne sta meglio e ha potuto raccontare quanto gli è capitato.

Come sta Lucio dopo l’incidente

L’esplosione di un camino ecologico gli aveva lasciato ustionato il 18% del corpo.

Sono stati giorni difficili per il brasiliano che si è dovuto sottoporre a 20 giorni di ricovero tra terapia intensiva e interventi delicati ma sono ormai momenti che Lucio si è messo alle spalle.

IPA

Lucio con la maglia della Juventus

L’esplosione e lo shock per l’ex Inter e Juve

Sentito da La Gazzetta dello Sport, proprio nel giorno in cui in Serie A si affrontano le sue uniche squadre italiane – Juventus e Inter – Lucio ha parlato per la prima volta dopo l’incidente.

“Sono qua a raccontarlo, Dio mi ha dato un secondo tempo della partita ma ci vorrà tempo per superare lo shock, soprattutto nella testa”, dice.

“Ci vorranno ancora alcuni mesi prima di poter tornare al 100%. Il ricovero è stata la cosa più dura, un vero trauma. Le ustioni sono un tipo di lesione molto difficile da affrontare, sia fisicamente che psicologicamente. Continuo ancora il trattamento sulla pelle, che è lungo, ma sto migliorando”, ha chiosato, voltando pagina per uno dei momenti più difficili della sua vita.

Cosa successe: l’ex calciatore vivo per miracolo

L’incidente risale a circa 4 mesi fa: trovatosi a una cena con degli amici, il 47enne riportò gravi ustioni e fu ricoverato in terapia intensiva nel reparto ustionati dell’Ospedale Brasilia – Rede Américas.

Incalzato su cosa e quanto ricordasse dell’episodio, Lucio ha spiegato come tutto accadde in maniera improvvisa e come, da una situazione gioviale e conviviale, passò a quello che fu un vero e proprio incubo. “Stavo cenando a casa di amici, poco dopo aver festeggiato i miei 47 anni l’8 maggio. A un certo punto il camino si era spento, e purtroppo un amico, nel tentativo di ravvivare il fuoco, ha gettato sopra un bidoncino di alcol e lì c’è stata l’esplosione. Io ricordo soltanto le fiamme sul volto, sulle braccia e sulle gambe. A quel punto mi sono lanciato in piscina”, spiega.

“Poi ricordo bene la difficoltà a dormire per via del dolore e per le operazioni che mi avevano tolto dei tessuti e mi avevano fatto applicare delle medicazioni particolari. Ci tengo a dire che quello che mi è accaduto deve ricordarci quanto sia importante prendersi cura di sé e degli altri. Ho vissuto qualcosa che non avrei mai immaginato, ma ho imparato che a volte basta poco per evitare le tragedie: attenzione, lucidità, gesti semplici. Prendetevi cura di voi, proteggetevi: ne vale la pena”, questo il messaggio di Lucio.