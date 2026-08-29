L'ex ministro ucraino Fedorov sarà consulente di Crosetto per la Difesa italiana, focus sui droni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov sarà consulente di Guido Crosetto per l’innovazione della Difesa italiana. L’incarico è stato annunciato dopo l’incontro a Roma tra i due e avrà tra i suoi focus principali i droni, i sistemi senza pilota e la difesa aerea, settori nei quali l’esperienza accumulata dall’Ucraina durante la guerra contro la Russia è diventata un riferimento anche per gli eserciti occidentali. Fedorov, rimosso dal governo Zelensky a luglio dopo uno scontro coi vertici militari, non si trasferirà però in Italia. L’attività sarà pro bono e l’ex ministro continuerà a lavorare dall’Ucraina anche per attirare risorse internazionali verso l’industria militare del Paese.

Cosa farà Fedorov per la Difesa italiana

Crosetto ha spiegato che il confronto con Fedorov ha riguardato in particolare «droni, sistemi unmanned (senza equipaggio, ndr) e difesa aerea», oltre all’evoluzione dell’ecosistema tecnologico applicato alla guerra.

L’obiettivo italiano non è semplicemente acquistare nuovi strumenti, ma imparare dal modello con cui Kiev è riuscita a ridurre drasticamente i tempi tra sperimentazione, produzione e utilizzo sul campo.

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«Oggi non basta più la semplice conoscenza delle nuove tecnologie: è essenziale la capacità di adeguare i processi organizzativi», ha spiegato il ministro della Difesa.

Fedorov, da parte sua, ha annunciato che aiuterà l’Italia «ad adottare tecnologie belliche moderne», a rafforzare il settore nazionale della Difesa e ad adattarlo alle nuove potenziali minacce.

L’incarico rappresenta anche un ulteriore passo nella cooperazione militare tra Roma e Kiev. Già ad aprile Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky avevano discusso di produzione congiunta di droni, settore nel quale la premier aveva definito l’Ucraina una «nazione guida».

Perché l’Ucraina è diventata l’avanguardia dei droni

La guerra ad alta intensità contro una potenza più grande e dotata di maggiori risorse ha costretto Kiev a cercare un modo relativamente economico e meno dispendioso anche dal punto di vista umano delle truppe per compensare la propria inferiorità quantitativa.

Il risultato è stato un modello opposto a quello seguito per decenni da molti eserciti occidentali, concentrati su piattaforme estremamente sofisticate, costose e prodotte in quantità limitate. L’Ucraina ha puntato invece sulla massa di sistemi economici, sostituibili e continuamente modificabili, trasformando il fronte in un gigantesco laboratorio tecnologico.

La crescita è stata impressionante. Le aziende ucraine attive nei droni sono passata da circa una decina del 2022 alle oltre 500 di oggi, mentre l’intero settore della Difesa conta ormai circa 1.500 imprese.

La produzione di velivoli senza pilota è passata da non più di 5mila unità nel 2022 a 800mila nel 2023, 2,2 milioni nel 2024 e 4 milioni nel 2025. Per il 2026 Kiev ha indicato una capacità potenziale fino a 7 milioni di droni.

FPV, velivoli a fibra ottica resistenti alla guerra elettronica, intercettori, droni navali e sistemi a lungo raggio sono diventati strumenti diversi dello stesso ecosistema. Gli attacchi ucraini hanno ormai raggiunto infrastrutture militari, logistiche ed energetiche a centinaia e in alcuni casi oltre mille chilometri dentro il confine russo.

Il limite resta la dipendenza dall’estero per una parte importante della componentistica, soprattutto elettronica e motoristica. La Cina rimane un fornitore critico, mentre componenti arrivano anche da Germania, Italia e altri Paesi occidentali.

L’avanguardia ucraina, dunque, è soprattutto progettuale, produttiva e operativa: Kiev assembla rapidamente tecnologie disponibili, le sperimenta in combattimento e le modifica sulla base dei risultati ottenuti.

Il ruolo di Fedorov nella guerra in Ucraina

Fedorov non arriva alla Difesa italiana soltanto forte della sua esperienza di ministro. La sua ascesa politica è legata alla trasformazione digitale dell’Ucraina avviata prima della guerra. Già nel 2019 era tra i promotori del progetto dello “Stato nello smartphone”, da cui sarebbe nato l’ecosistema digitale Diia.

Con l’invasione russa del febbraio 2022, quella cultura tecnologica è stata progressivamente trasferita nel settore bellico. Da ministro della Trasformazione digitale e vicepremier, Fedorov ha avuto un ruolo centrale nella diffusione di Starlink, nella raccolta internazionale di fondi attraverso United24 e soprattutto nel progetto Army of Drones, nato per acquistare e distribuire migliaia di velivoli senza pilota alle unità ucraine.

La filosofia era semplice: accorciare la distanza tra aziende tecnologiche, Stato e soldati al fronte. Kiev ha così favorito un ecosistema di startup capaci di modificare un prodotto in tempi molto più rapidi rispetto alle tradizionali procedure dell’industria militare occidentale.

Nel gennaio 2026 Fedorov è diventato ministro della Difesa, con un mandato centrato su digitalizzazione delle Forze armate, droni, intelligenza artificiale, sistemi robotici e riforma degli acquisti.

Durante il suo mandato, Kiev ha aumentato anche gli attacchi di media profondità contro la logistica russa e quelli a lungo raggio contro infrastrutture energetiche e industriali.

Il progetto si è però scontrato con parte dell’apparato militare. Fedorov è stato rimosso a luglio, dopo appena sei mesi, nel contesto di contrasti su riforme, mobilitazione e conduzione della guerra.

Il suo allontanamento ha provocato vibranti proteste in Ucraina. Successivamente l’ex ministro ha assunto posizioni sempre più critiche nei confronti di Zelensky, arrivando a chiedere nuove elezioni.

Kiev si lega all’Europa mentre gli Usa guardano a Mosca

Questo processo industriale coincide con una trasformazione geopolitica più ampia. L’Ucraina dipende sempre più dall’Europa per la propria sopravvivenza economica e militare, mentre gli Stati Uniti hanno progressivamente trasferito una quota maggiore dell’onere del sostegno a Kiev sugli alleati europei.

Per l’Ue, integrare l’Ucraina significa contemporaneamente rafforzare la propria frontiera orientale e acquisire una capacità militare sperimentata sul campo.

Per Kiev significa invece costruire una “profondità strategica” occidentale: se le fabbriche ucraine sono raggiungibili dai missili russi, distribuire produzione, joint venture e competenze nei Paesi Nato rende l’apparato militare ucraino molto più difficile da neutralizzare.

Sullo sfondo si muovono gli Stati Uniti, egemoni del Vecchio Continente. Washington continua a sostenere la sicurezza europea, ma contemporaneamente ha riaperto canali diretti con Mosca.

Il direttore della Cia John Ratcliffe si è recato in Russia di recente e ha incontrato il capo dell’intelligence estera Sergei Naryshkin. Nei colloqui è entrato anche il rapporto tra Mosca e Teheran.

Da qui si può leggere una possibile logica strategica americana, che però non risulta formalizzata come politica dichiarata: lasciare agli europei una quota crescente del contenimento della Russia sul continente e, nello stesso tempo, verificare quanto Mosca possa essere separata almeno tatticamente dagli altri avversari degli Stati Uniti, a partire dall’Iran e, su un piano molto più complesso, dalla Cina.

Per Washington sarebbe una riedizione, a parti invertite e in condizioni completamente diverse, della logica triangolare applicata da Nixon e Kissinger negli anni Settanta: allora gli Usa sfruttarono la frattura sino-sovietica aprendosi alla Cina per contenere l’Urss.

Oggi avrebbero interesse a impedire che Russia, Cina e Iran consolidino un blocco strategico capace di impegnare contemporaneamente gli Stati Uniti in Europa, Medio Oriente e Indo-Pacifico.

Ma la distanza tra convenienza teorica e possibilità concreta resta enorme. Mosca ha approfondito negli ultimi anni il rapporto strategico con Pechino e quello militare con Teheran. I contatti tra Cia e intelligence russa dimostrano quindi l’esistenza di un dialogo, non ancora l’esistenza di un riallineamento.

La “mossa Fedorov” oltre l’Italia

In questo quadro l’incarico affidato a Fedorov assume una valenza che supera la consulenza italiana. L’Ucraina sta cercando di trasformare l’esperienza accumulata combattendo la Russia in uno degli elementi della futura architettura militare europea.

E l’Italia, puntando sull’uomo che più di altri ha legato la guerra ucraina a droni e innovazione digitale, prova a entrare in questa trasformazione prima che sia conclusa.