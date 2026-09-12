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È stato eseguito un arresto per atti persecutori a Vicenza nella giornata di venerdì 11 settembre. Un cittadino rumeno di 48 anni è stato fermato in flagranza di reato con l’accusa di aver perseguitato l’ex compagna, dopo che la donna aveva sporto denuncia per le continue minacce e appostamenti subiti.

Le segnalazioni e la denuncia della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile ha avuto luogo a seguito di una denuncia presentata dalla vittima presso la Questura di Vicenza. La donna aveva segnalato una situazione di stalking sistematico, iniziata dopo la fine della relazione sentimentale con l’uomo e aggravata dalla sua decisione di intraprendere un nuovo legame affettivo.

La vicenda ha avuto origine pochi giorni prima dell’arresto, quando la donna si è rivolta alle autorità per denunciare una serie di comportamenti persecutori messi in atto dall’ex compagno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo aveva iniziato a inviare ripetuti messaggi minacciosi e a presentarsi frequentemente sotto l’abitazione della vittima, monitorandone i movimenti e costringendola a richiedere più volte l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e l’arresto in flagranza

Durante le indagini condotte dalla Squadra Mobile, nella giornata di venerdì 11 settembre, intorno all’ora di pranzo, è giunta una nuova segnalazione: l’uomo si trovava nuovamente sotto la casa della donna, ignorando il divieto implicito derivante dalla volontà della vittima di non avere più contatti. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e hanno sorpreso il sospettato nei pressi del cancelletto di accesso al condominio.

Il ritrovamento del dispositivo GPS

Una volta accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il cittadino rumeno è stato trovato in possesso di un dispositivo di localizzazione GPS. Secondo gli inquirenti, il dispositivo sarebbe stato destinato al tracciamento degli spostamenti della donna, aggravando ulteriormente il quadro delle condotte persecutorie contestate.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la locale Casa Circondariale, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida.

IPA