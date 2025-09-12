L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni per il fallito tentativo di golpe

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è stato condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per il tentativo di colpo di Stato, criminalità organizzata, abolizione violenta dello stato di diritto, danneggiamento aggravato e deterioramento del patrimonio storico. Giudicati colpevoli anche sette suoi collaboratori.

La condanna a Bolsonaro

I cinque giudici della Corte Suprema, incaricati di esprimere un verdetto, a maggioranza semplice, hanno emesso la sentenza storica di condanna con quattro voti a favore e uno contrario.

Il Brasile, uscito quaranta anni fa dalla dittatura, non aveva mai portato a giudizio un leader con l’accusa di golpe.

I giudici della Corte Suprema che hanno condannato Bolsonaro

“È un incontro del Brasile con il suo passato, il suo presente e il suo futuro”, ha detto la giudice Carmen Lúcia Antunes. La terza a esprimere parere di condanna.

Il giudice Alexandre de Moraes, grande accusatore di Bolsonaro, ha paragonato l’ex presidente a un capomafia e ha affermato che “non c’è alcun dubbio” che lui abbia organizzato e guidato il complotto, ancor prima di perdere le presidenziali del 2022 contro il rivale di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, arrivando perfino a pianificare il suo omicidio, oltre a quello del suo vice e dello stesso de Moraes.

Il giudice ha inoltre affermato che a causa del comportamento di Bolsonaro e dei suoi alleati “il Brasile ha rischiato di tornare a essere una dittatura”

L’unico a votare contro la condanna è stato il giudice Luiz Fux, che, oltre a negare la colpevolezza dell’ex presidente, ha denunciato l’”assoluta incompetenza” della Corte Suprema nel giudicare il caso e ha chiesto l’annullamento dell’intero processo contro il leader di estrema destra. Secondo Fux, l’assalto alla Piazza dei Tre Poteri a Brasilia non è stato altro che la “bravata” di “una folla disordinata”.

La fase finale del processo e la possibilità di ricorso

Nella fase finale del processo che è andata in scena a Brasilia, Jair Bolsonaro rischiava fino a 43 anni di prigione.

L’ex presidente del Brasile è stato accusato di aver ordito un piano segreto per riprendersi il potere con la forza e uccidere l’attuale leader del Paese Lula.

Con lui sono imputate altre sette persone, fra cui ex ministri del suo governo e ufficiali dell’esercito. Il collegio giudicante ha ora fino a 60 giorni per pubblicare la sentenza, poi gli avvocati avranno cinque giorni per presentare istanze di chiarimento.

Bolsonaro continua a dichiararsi innocente. Lui e gli altri imputati non si sono mai presentati in tribunale durante la fase finale del processo.

Secondo le prove raccolte dalla polizia federale brasiliana, il piano per riprendersi il potere aveva previsto l’assalto della sede del Congresso a Brasilia, avvenuto l’8 gennaio del 2023, quando centinaia di sostenitori di Bolsonaro si sono riversati a Brasilia durante l’insediamento di Lula vandalizzando la città e i palazzi del potere.

Bolsonaro potrà fare appello. I suoi alleati politici stanno già lavorando per far passare una amnistia al Congresso, grazie anche alla crescente pressione della Casa Bianca.

Le reazioni dei sostenitori di Bolsonaro e degli Usa

Il presidente Usa Donald Trump, che aveva minacciato i giudici brasiliani, sconsigliando una condanna del suo amico Bolsonaro e aveva definito il processo una “caccia alle streghe”, ha annunciato sanzioni contro de Moraes e gli altri giudici.

Commentando la notizia di condanna, Trump ha detto che è “quello che hanno cercato di fare con me, senza riuscirci”.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato un avvertimento al Brasile: “Agiremo di conseguenza dopo questa caccia alle streghe”.

“Oggi è il giorno in cui la supremazia ha trionfato sulla democrazia – ha scritto su X il figlio dell’ex presidente di ultradestra, il senatore Flavio Bolsonaro – coloro che sono stati ingiustamente perseguitati diventano storia, i persecutori diventano feccia. Non rinunceremo al nostro Brasile!”.