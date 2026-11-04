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L'ex sede del Pci di via delle Botteghe Oscure di Roma cambia pelle, sarà un hotel a 5 stelle

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Luca Mastinu

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’iconico “Bottegone” di via delle Botteghe Oscure, storica sede del Partito Comunista Italiano acquistata da Palmiro Togliatti per 30 milioni di lire, cambia radicalmente pelle e si trasforma in un albergo di lusso. La vendita dell’edificio anni Quaranta era già nota, ma ora la struttura ha aperto ufficialmente le porte come Thompson Rome: un hotel a 5 stelle dotato di 69 camere e una terrazza panoramica. Gli ambienti che per decenni hanno ospitato il lavoro e i dibattiti dei leader del PCI – come Enrico Berlinguer, che proprio da quel balcone salutò la folla dopo lo storico risultato elettorale del 1975 – sono stati interamente riconvertiti. L’edificio conserva comunque importanti tracce del suo passato: sono rimasti l’ingresso monumentale con la scultura Parete di Misure di Giò Pomodoro, il busto di Antonio Gramsci e diversi simboli storici del movimento.

sede-pci-hotel-5-stelle ANSA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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