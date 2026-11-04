Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’iconico “Bottegone” di via delle Botteghe Oscure, storica sede del Partito Comunista Italiano acquistata da Palmiro Togliatti per 30 milioni di lire, cambia radicalmente pelle e si trasforma in un albergo di lusso. La vendita dell’edificio anni Quaranta era già nota, ma ora la struttura ha aperto ufficialmente le porte come Thompson Rome: un hotel a 5 stelle dotato di 69 camere e una terrazza panoramica. Gli ambienti che per decenni hanno ospitato il lavoro e i dibattiti dei leader del PCI – come Enrico Berlinguer, che proprio da quel balcone salutò la folla dopo lo storico risultato elettorale del 1975 – sono stati interamente riconvertiti. L’edificio conserva comunque importanti tracce del suo passato: sono rimasti l’ingresso monumentale con la scultura Parete di Misure di Giò Pomodoro, il busto di Antonio Gramsci e diversi simboli storici del movimento.

ANSA