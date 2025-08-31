L’ex sindaco di New York Rudy Giuliani vittima di un incidente stradale, è in ospedale gravemente ferito

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato dell’attuale presidente Donald Trump, è stato vittima di un incidente stradale. L’auto su cui viaggiava Giuliani, riporta il portavoce Michael Ragusa, è stata tamponata da un’altra vettura che viaggiava a tutta velocità. L’ex primo cittadino è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Rudy Giuliani vittima di un incidente stradale

Rudy Giuliani è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 30 agosto.

Il sinistro ha avuto luogo nella Highway di New Hampshire, quando l’auto su cui viaggiava è stata tamponata da una vettura che procedeva a tutta velocità.

ANSA Rudolph Giuliani

L’avvocato è stato soccorso dagli operatori del 911 e trasportato d’urgenza presso l’ospedale più vicino, dove si trova attualmente ricoverato.

Numerose e serie le ferite riportate in seguito all’incidente, così come segnalato dal portavoce Michael Ragusa.

All’81enne sono stati diagnosticati una vertebra toracica fratturata, multiple lacerazioni e contusioni e lesioni al braccio sinistro e alla gamba.

Aiutava una donna vittima di violenza

La stampa statunitense racconta che Rudolph Giuliani si trovava sul luogo perché in soccorso di una donna vittima di violenza domestica.

La donna, riconosciuto un volto noto, aveva chiesto aiuto subito dopo aver subito un’aggressione da parte del compagno.

Prestata assistenza e avvertite le forze dell’ordine, Giuliani era rimasto accanto alla donna fino all’arrivo degli agenti.

Dopo essere ripartito, l’auto su cui viaggiava si è trovata coinvolta nell’incidente di cui sopra.

Ex sindaco di New York e avvocato di Trump

Classe 1944, Rudolph Giuliani è nato a Brooklyn, New York, da una famiglia di immigrati italiani.

Avvocato e magistrato, negli anni ’90 entra in politica diventando, nel 1994, sindaco di New York.

A capo della Grande Mela ci resta fino al 2001, attuando un’aspra politica di sicurezza con “tolleranza zero” che gli vale il soprannome di “sindaco sceriffo”.

Nel 2007 si propone come candidato alla Presidenza per i repubblicani, ma il suo stesso partito lo respinge.

Stringe in seguito una stretta amicizia con Donald Trump, di cui diventa avvocato e fidato consigliere nelle elezioni del 2020.

Furono proprio quelle elezioni a portarlo alla rovina, con la condanna a un risarcimento di 148 milioni di dollari alle due scrutatrici che aveva accusato di brogli dopo la vittoria di Joe Biden.