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L’FBI starebbe indagando su un possibile attacco hacker che avrebbe comportato la violazione del National Crime Information Center, una banca dati che contiene le informazioni di moltissimi cittadini statunitensi che sono stati indagati in passato dall’agenzia. Al momento l’FBI si è rifiutata di commentare l’indagine. Il presidente degli Usa Donald Trump ha invece rilasciato un breve commento, senza approfondire.

L’FBI potrebbe aver subito un attacco hacker

L’Associated Press, una delle agenzie di stampa più autorevoli al mondo, ha riportato, citando una fonte vicina alla vicenda, che l’FBI starebbe indagando su una possibile violazione dei propri sistemi informatici. L’FBI (Federal Bureau of Investigation) è un’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa di indagini criminali.

Gli hacker sarebbero riusciti a infiltrarsi nel National Crime Information Center (Ncic), una banca dati che contiene le informazioni di moltissimi cittadini che sono stati indagati in passato dall’FBI, ma anche dati sulle persone scomparse negli ultimi anni, sui beni rubati e su altri dettagli dei crimini di cui l’agenzia si occupa.

I problemi di sicurezza informatica dell’FBI

Al momento l’attacco hacker rimane sotto indagine, ma se fosse confermato sarebbe in secondo in meno di tre mesi contro l’FBI. A settembre, infatti, il collettivo di criminali informatici ShinyHunters, tra i più attivi degli ultimi anni, aveva attaccato un altro database dell’agenzia, quello che contiene i dati dei dipendenti.

Al momento l’FBI non ha voluto rilasciare alcun commento sulla notizia, evitando di confermare o smentire l’indagine. L’unico commento è arrivato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che durante un’intervista alla rete televisiva Fox News ha detto che l’attacco “non è una bella notizia”.

Gli attacchi informatici negli Usa e in Europa

Negli ultimi mesi diversi Paesi occidentali hanno subito attacchi hacker. Negli Stati Uniti, oltre all’attacco all’FBI di settembre, ci sono stati una serie di problemi ai sistemi tecnologici. I disagi hanno riguardato il settore bancario, quello fiscale e quello aereo, ma anche i servizi dell’azienda Microsoft. Non è chiaro se si sia trattato in tutti i casi di attacchi hacker.

In Europa, invece, ci sono stati diversi attacchi ai supermercati e alle banche del sangue, in molti Paesi, con lo sfruttamento di una vulnerabilità dei software dei frigoriferi. Più di recente, in Francia e in Italia, sono state attaccate le aziende che gestiscono il sistema postale.