L'FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa, il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di Trump

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dieci scienziati scomparsi o morti in circostanze poco chiare negli Stati Uniti. Si tratta di un caso che ha attirato l’attenzione della Casa Bianca, decisa a fare luce su una vicenda che solleva interrogativi e preoccupazioni. Persino il presidente americano Donald Trump se ne è occupato: “Ho appena finito una riunione su questo argomento, quindi è roba piuttosto seria. Speriamo sia una coincidenza”, ha detto.

Scienziati morti o scomparsi negli Usa

Negli ultimi anni, diversi scienziati legati a realtà strategiche come la NASA, il Jet Propulsion Laboratory e il Los Alamos National Laboratory sono scomparsi o sono stati trovati morti.

Molti di loro avevano accesso a informazioni sensibili su programmi spaziali, tecnologie nucleari e sistemi avanzati di difesa.

La vicenda è seria, tanto che l’amministrazione americana ha assicurato che “non sarà lasciato nulla di intentato” per chiarire quanto accaduto.

Le parole di Donald Trump

A intervenire è stato direttamente il presidente Donald Trump. Parlando a Fox News, il tycoon ha sottolineato la gravità della situazione.

“Spero che sia una coincidenza, ma lo sapremo entro una settimana e mezzo. Ho appena concluso una riunione su questo tema, è una questione piuttosto seria“, ha detto.

“Alla luce delle legittime domande su questi casi inquietanti, la Casa Bianca sta collaborando con tutte le agenzie competenti per esaminare le vicende nel loro insieme e individuare eventuali elementi comuni”, ha commentato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca.

Chi sono gli scienziati scomparsi

Il caso degli scienziati è riemerso dopo la scomparsa del generale in pensione William Neil McCasland, 68 anni, sparito il 28 febbraio dalla sua abitazione in New Mexico.

L’uomo sarebbe uscito senza telefono né occhiali, portando con sé soltanto una pistola. Secondo quanto riferito dalla moglie, avrebbe mostrato atteggiamenti compatibili con la volontà di non essere rintracciato.

La vicenda presenta analogie con altri casi registrati tra maggio e giugno dell’anno precedente, tutti collegati al lavoro di McCasland come supervisore di un laboratorio di ricerca dell’Air Force presso la base di Wright-Patterson, struttura che secondo alcune teorie complottiste sarebbe coinvolta anche in studi su tecnologie extraterrestri.

Tra gli scomparsi c’è anche la scienziata Monica Jacinto Reza, 60 anni, impegnata nello sviluppo di una lega avanzata per motori a razzo denominata Mondaloy.

La donna è sparita il 22 giugno durante un’escursione nelle montagne di San Gabriel, in California. Stessa sorte per Steven Garcia, 48 anni, visto l’ultima volta il 28 agosto ad Albuquerque, e per Anthony Chavez e Melissa Casias, entrambi ricercatori del Los Alamos National Laboratory.

Morti sospette, cosa sappiamo

Non solo gli scienziati scomparsi: ci sono anche le morti ritenute sospette. Tra queste quella di Amy Eskridge, 34 anni, trovata senza vita in Alabama nel 2022 in un apparente suicidio mentre stava lavorando a ricerche sulla tecnologia antigravitazionale.

Lo scienziato nucleare Nuno Louriero è stato invece ucciso a dicembre in Massachusetts, mentre l’astrofisico Carl Grillmair sarebbe stato assassinato nella propria abitazione: un sospettato è stato arrestato, ma le indagini restano aperte.

Circostanze poco chiare hanno perso la vita anche gli scienziati Michael David Hicks e Frank Maiwald, entrambi legati al Jet Propulsion Laboratory.

Le autorità statunitensi al momento non escludono alcuna ipotesi e proseguono le indagini per chiarire se dietro questa serie di eventi ci sia un filo conduttore o si tratti di coincidenze.