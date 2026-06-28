Il governo di Israele riconosce il genocidio armeno compiuto in Turchia. Erdogan: “Rispondere anche di Gaza"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Così come altri 32 paesi hanno già fatto in passato, il governo di Israele ha ufficialmente riconosciuto il genocidio armeno perpetrato dall’Impero Ottomano nel corso della Prima guerra mondiale. Seppur il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar abbia affermato che “non si tratta di un atto di ritorsione per l’aperta ostilità della Turchia”, il rapporto tra i due Stati potrebbe incrinarsi ulteriormente.

La scelta del governo di Israele

Il governo di Israele, su proposta del ministro degli Esteri Gideon Sa’ar, ha approvato ufficialmente il genocidio armeno.

“Ritengo che sia giunto il momento che Israele, in quanto Stato ebraico, faccia propria ufficialmente questa posizione” ha dichiarato Sa’ar.

ANSA

Il ministro israeliano ha così motivato la proposta: “Il genocidio armeno è ancora oggi oggetto di una campagna istituzionalizzata di negazione e minimizzazione, che comprende una riscrittura manipolatoria della storia, principalmente da parte del governo turco”.

La decisione dovrà essere ratificata dal Parlamento, mentre è già arrivato il sostegno del premier Benjamin Netanyahu.

Israele ha “adempiuto a un dovere morale riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla” conclude Sa’ar su X.

Il genocidio armeno uccise 1 milione di persone

Con genocidio armeno si indica le uccisioni di massa e le deportazioni compiute nei confronti dei cristiani armeni che vivevano in quello che allora era l’Impero Ottomano.

L’eliminazione sistematica ebbe inizio nella primavera del 1915 e, seppur la grand parte del genocidio si compì entro il 1916, i massacri proseguirono anche negli anni Venti.

Il Museo memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti stima che siano morti tra 664.000 e 1,2 milioni di armeni.

Il genocidio armeno è già stato riconosciuto ufficialmente da 32 paesi, tra cui Francia, Italia, Germania e Stati Uniti.

La risposta ostile della Turchia

La Turchia non ha mai accettato di riconoscere i massacri degli armeni come genocidio, mentre sono state frequenti le richieste di Erdogan di riconoscere la guerra di Gaza come genocidio.

Seppur il ministro Sa’ar affermi il contrario, la decisione di Israele – giusta seppur tardiva – appare come un tentativo di ritorsione nei confronti della Turchia.

Il rapporto tra i due Paesi, già teso in precedenza, si è ulteriormente deteriorato a seguito dell’attacco di Israele in Palestina nel 2023.

L’ostilità affonda le proprie radici anche in Siria e nel Mediterraneo orientale, terreno di scontro per il controllo delle rotte energetiche.