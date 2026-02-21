L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossico

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Corteno Golgi, comune in provincia di Brescia: l’imprenditore 54enne Sergio Lippi è morto nella mattinata di sabato 21 febbraio, intorno alle 11. L’uomo è stato soffocato dal fumo velenoso che si è sprigionato nel suo appartamento in seguito a un incendio. La vittima era il cugino del sindaco del paese, Giuseppino Lippi.

Sergio Lippi risiedeva a Como e aveva una seconda casa a Corteno Golgi, ossia l’abitazione in cui si è consumato il dramma e in cui amava trascorrere il tempo libero con amici e parenti. Nel comune bresciano era cresciuto prima di trasferirsi.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che si trovava in garage assieme al figlio minorenne e a un amico del ragazzo quando ha udito un forte rumore provenire dall’appartamento. Probabilmente si è trattato del boato di un’esplosione causato da un incendio divampato nella struttura.

Si è quindi precipitato sul posto per vedere cosa fosse successo. Non appena è entrato in casa sarebbe stato investito dai fumi tossici, ma avrebbe comunque tentato di raggiungere la portafinestra del balcone per aprirla, così da arieggiare la dimora.

Purtroppo l’alta velenosità dei fumi inalati gli avrebbe prima fatto perdere i sensi e poi l’avrebbe asfissiato.

L’allarme lanciato dal figlio

Il figlio, non vedendo il padre tornare, ha chiesto aiuto a un parente, il quale, avendo capito la gravità della vicenda, ha rotto una finestra dall’esterno.

Una volta entrato in casa ha trovato il 54enne senza vita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’eliambulanza: il personale ha ispezionato tutta l’abitazione per controllare che non ci fosse più nessuno al suo interno.

Le parole del sindaco, cugino della vittima: “Morto per asfissia”

Sergio Lippi era cugino del sindaco di Corteno Golgi, Giuseppino Lippi. “Da quel che abbiamo capito – ha riferito il primo cittadino, come riportato dal Corriere – è morto per asfissia: l’esplosione che hanno sentito quando erano in garage probabilmente è stata provocata dal calore dell’incendio che evidentemente era partito prima, il tempo per far bruciare il legno del rivestimento della casa, il divano e gli altri mobili”.

“L’insieme di tutto questo ha avvelenato l’aria, ma lui non poteva saperlo. D’istinto è salito in casa e ha cercato di aprire le finestre, ma non ci è riuscito”, ha concluso il sindaco.

Sergio Lippi, con altri soci, aveva fondato nel 1999 la Palingeo, con sede a Carpenedolo (Brescia); è stato consigliere delegato dell’azienda fino a pochi mesi fa, quando c’è stata una riorganizzazione societaria della realtà che nel 2024 ha avuto un fatturato di oltre 60 milioni di euro. Lascia la moglie, un figlio e una figlia.