L'incidente di Asiago e il racconto del sindaco che ha visionato le telecamere: "Auto come fuoco d'artificio"

È il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, a chiarire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di tre giovani, Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo. Mirko Bez, un quarto giovane, ha riportato diverse fratture e contusioni mentre il quinto passeggero dell’auto è rimasto illeso. La vettura, su cui erano a bordo i ragazzi tutti ventenni, si è schiantata contro una fontana. Secondo il primo cittadino, che ha visionato le telecamere di sorveglianza, la velocità del mezzo sarebbe stata elevatissima.

Incidente di Asiago, cosa è successo

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 del mattino.

A riferire di un botto fortissimo sono stati inizialmente i residenti.

La conferma è arrivata dal sindaco.

Dalle immagini emergerebbero pochi dubbi sulla dinamica della tragedia.

Procedevano “ad altissima velocità” da via Lavarone e senza “rispettare la precedenza” hanno preso in pieno un’aiuola spartitraffico.

Un impatto fortissimo

Subito dopo la Peugeot 207 su cui erano a bordo i giovani si sarebbe schiantata contro un segnale stradale, completamente divelto “nelle immagini si vede come un fuoco d’artificio quando la macchina impatta” ha aggiunto sulla dinamica dell’incidente di Asiago il sindaco Roberto Rigoni Stern.

“Questi ragazzi purtroppo quando escono non hanno freni inibitori” ha generalizzato il politico.

Non è mancata ovviamente la vicinanza alle famiglie da parte del primo cittadino.

Cordoglio anche da parte della sindaca di Lusiana, Antonella Corradin, che si stava recando a Roma per il Giubileo dello sport insieme ad alcuni parenti delle vittime.

Il cordoglio di Luca Zaia

Ha espresso il suo più profondo cordoglio il governatore del Veneto Luca Zaia.

“Un dolore immenso che colpisce tutti noi”. Un pensiero va anche al ragazzo gravemente ferito e al giovane rimasto illeso che dovrà affrontare un dolore difficile da superare.

Il precedente

Risale al 7 settembre 2025 un’altra tragedia che ha colpito la comunità di Lusiana Conco, sempre sull’altopiano di Asiago in provincia di Vicenza.

Il tredicenne Stefano Angonese è morto travolto da un’auto pirata mentre camminava in compagnia di un amico a ridosso della strada provinciale tra Tortima e Lusiana Conco.