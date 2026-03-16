L'incontro tra il viceministro Cirielli e l'ambasciatore russo Paramonov è un caso, "Meloni arrabbiata? Falso"

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Ha fatto discutere l’incontro tra il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e l’ambasciatore russo Aleksey Vladimirovič Paramonov. Secondo indiscrezioni di stampa, la premier Giorgia Meloni si sarebbe irritata una volta scoperto il vertice, ma lo stesso Cirielli ha smentito questa circostanza e rivelato alcuni dettagli sul faccia a faccia.

Incontro tra Cirielli e Paramonov: Meloni irritata?

A riferire della presunta irritazione della premier Giorgia Meloni a causa dell’incontro tra Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri in quota Fratelli d’Italia e già candidato del centrodestra in Campania, e l’ambasciatore russo Paramonov è stato il Corriere della Sera.

Tutti nel governo, dalla stessa Meloni al ministro degli Esteri Antonio Tajani, sarebbero stati all’oscuro dell’incontro, stando a quanto riportato dal quotidiano. Si sarebbe trattato di un’iniziativa non concordata presa da Cirielli.

ANSA

Il chiarimento di Cirielli sull’incontro con Paramonov

Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, Edmondo Cirielli ha smentito la ricostruzione del Corriere della Sera, affermando che “è falso che la presidente Giorgia Meloni sia arrabbiata con me” e che “è falso che la Farnesina non sapesse”.

Cirielli ha precisato anche che all’incontro con Paramonov “hanno partecipato anche due funzionari del ministero degli Esteri, uno della Direzione generale per gli Affari politici, che hanno preso nota formale di quello che veniva detto”, aggiungendo inoltre che “è stata redatta una nota formale dell’incontro”.

Secondo il viceministro degli Esteri, “la ricostruzione di un’arrabbiatura di Meloni è completamente fantasiosa“, Cirielli ha raccontato: “Subito dopo sono stato con lei in Etiopia. L’incontro con l’ambasciatore è avvenuto il 3 febbraio e non c’è stato alcun problema”.

Nessuna reazione, stando alle parole di Edmondo Cirielli, anche da parte di Antonio Tajani. “Non mi ha neanche chiamato”, ha detto il viceministro.

A proposito dei contenuti dell’incontro, Cirielli ha spiegato: “Generalmente gli ambasciatori vengono a rappresentare le loro posizioni quando ritengono che ci siano state tensioni o episodi che, secondo loro, hanno penalizzato il loro Paese. In questo caso mi pare facesse riferimento ad alcuni episodi legati a manifestazioni o proteste”.

L’attacco del Partito Democratico

Il senatore del Pd Filippo Sensi ha scritto sui social: “Se un viceministro incontra l’ambasciatore russo (lo stesso peraltro che aveva già incontrato esponenti del governo filorusso georgiano) non ci sono questioni. Se ne deve andare. Altrimenti ci troveremmo di fronte al governo più filorusso di Europa, accanto a Orban. Via Cirielli“.

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha dichiarato che l’incontro “rappresenta un fatto grave che non può essere archiviato con il silenzio o con spiegazioni evasive”.

Il commento di Antonio Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto pubblicamente per difendere il suo vice Cirielli, definendo “inutile” la polemica a margine del Consiglio Ue.