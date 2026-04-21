L'infermiere Massimiliano Strappetti racconta Papa Francesco un anno dopo la morte: "Spero non abbia sofferto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, l’infermiere e assistente sanitario personale Massimiliano Strappetti ha raccontato dettagli inediti della vita quotidiana a Santa Marta. Descrive il Pontefice come una figura paterna e allegra. Negli ultimi momenti, Bergoglio era sofferente ma voleva stare tra la gente; per questo Strappetti lo convinse a fare quell’ultima sorpresa in piazza prima di morire.

L’infermiere di Papa Francesco: “Come un padre”

L’infermiere personale di Papa Francesco, Massimiliano Strappetti, è tornato a parlare dell’uomo che per lui “era come un secondo padre“. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato di quanto gli manchi e di avere sempre con sé la sua foto.

Un altro modo per ricordarlo è il suo profumo. Strappetti ha infatti tenuto il profumo, un’acqua di colonia della Farmacia Vaticana, appartenente al Papa. Durante l’intervista l’annusa: “Si umettava il viso prima di uscire da Santa Marta. Così in un attimo mi torna in mente tutto quello che è stato”.

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Strappetti racconta anche cosa gli rimanga oggi di Francesco “oltre al suo profumo” e l'”immensa beatitudine che mi pervade”. Dichiara che gli restano i libri di cucina che gli ha regalato, le parole scambiate, come quelle alla sua compagna Barbara che aveva personalmente ringraziato per il fatto di sopportare una vita così complicata accanto all’infermiere del Papa.

Il giorno di Pasqua

A distanza di un anno dalla morte di Papa Francesco, è ancora nella memoria di molti quell’uscita a sorpresa nella domenica di Pasqua del 20 aprile.

Dopo la benedizione Urbi et Orbi, rivela Strappetti: “Quando rientrammo a Santa Marta era sfinito ma felice come un bambino a cui avessero regalato un vasetto di cioccolata”.

Versò una lacrima di gioia secondo Massimiliano e disse: “Grazie per avermi riportato in piazza”. L’infermiere ammette che il Papa non amava i ricoveri, ma era solito scherzarci sopra. Proprio come l’ultima volta che si recò al Gemelli e disse: “Vedrai, ora i cardinali preparano il Conclave”.

L’ironia di Francesco

Tanti i ricordi che Massimiliano Strappetti racconta durante l’intervista, ma tutti sono pervasi dall’allegria, dall’ironia che Francesco possedeva.

L’infermiere, ora nello staff di Papa Leone XIV, per onorare questo loro modo di fare scherzoso quando va a trovarlo a Santa Maria Maggiore, insieme a una rosa porta anche una battuta.

“Magari ride“, dice all’intervistatore. Come il racconto delle loro mattine: tutti i giorni Francesco gli chiedeva “Chi è morto oggi?”.

Gli ultimi momenti

Da Bruno Vespa, Massimiliano aggiunge alcuni dettagli sugli ultimi momenti. “Non ce lo aspettavamo”, dice e spiega che in breve è entrato in coma. “La domenica era un po’ sofferente, ma riuscì a fare tutto, era molto contento”, racconta.